金門縣2座停車場委託經營 即起公開標租

金門近年來汽車數量大增，縣府為改善路外停車場環境及提供駕駛友善引導資訊，提升整體停車服務品質，並導入使用者付費概念，辦理路外停車場委託經營管理事宜，歡迎有興趣的業者踴躍來投標。

縣府觀光處說明，此次標租經營場域為金門航空站第三路外停車場222格、山外車站停車場126格，並配合後續其他停車場設備建置，研擬擴充方案，公告日自7月8日起至111年7月25日下午5時止，可至縣府官網(https://reurl.cc/e3R9lK)電子領標，下載相關招標文件，如有任何疑問，可洽詢觀光處交通行政科周小姐082-318823#62769。

縣府觀光處表示，自去年9月啟動路邊停車收費，已有效改善路邊停車問題，尤以民生路最為明顯，近年地區車輛成長快速，停車問題屢見不顯，亦時有民眾反映應採取收費機制，落實使用者付費，讓有限停車空間，有效發揮功能，提升週轉率、服務與生活品質，歡迎業者加入經營，共同為民眾提供優質服務。