屏東首波Novavax開打再現人龍 第四劑資格繁複惹議
屏東縣首波諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗今天開打，屏東火車站速打站清晨5點多就有人排隊，屏東市衛生所120劑號碼牌約9點就發完，記者在火車站速打站初步清點，約有10多位民眾是打第一劑，一位陳姓女子還說，「等了這麼久就等這個」。
屏東縣政府首批Novavax疫苗獲配13500劑，上午除在屏東火車站加開速打站，全縣33鄉鎮市衛生所也同步開打。火車站清晨5點多就有人排隊，還有人從高雄市趕來打疫苗，上午9點前，現場出現許久不見的排隊人龍，之後才逐漸去化。
屏東市衛生所主任李明遠說，確實接到不少民眾詢問，還有人形容Novavax是美國版高端，對這款疫苗有特別偏好，不過他認為，疫苗打了就有保護力，除非有個人特殊狀況，否則真的不必等不用挑，他第一、二劑打AZ，第三劑莫德納，第四劑BNT，而且還都打殘劑，打好打滿最重要。
上午施打過程順利，暫無民眾傳出不適情況。不過因第四劑追加劑施打，僅開放65歲以上或免疫不全等對象，火車站速打站有多位民眾自稱是醫事人員，但未帶證件遭拒打爆發爭議。
不滿民眾說，前幾天打電話詢問衛生局，接聽人員都稱18歲以上一至四劑都可施打，怎知到場又一堆限制，花時間排隊卻打不到。縣府衛生局強調，第四劑追加劑依中央流行疫情指揮中心指引，僅開放特定對象施打，可施打對象可參見中央指引，若有說明不足將再強化，也請民眾體諒。
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