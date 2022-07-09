快訊

暑假戲水 靠旅平險不夠…海域險這些活動全包

槍手動機曝！怨安倍與某宗教團體有關「害母捐錢破產」

屏東首波Novavax開打再現人龍 第四劑資格繁複惹議

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東縣首波諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗今天開打，屏東火車站速打站清晨5點多就有人排隊。記者魏斌／攝影
屏東縣首波諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗今天開打，屏東火車站速打站清晨5點多就有人排隊。記者魏斌／攝影

屏東縣首波諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗今天開打，屏東火車站速打站清晨5點多就有人排隊，屏東市衛生所120劑號碼牌約9點就發完，記者在火車站速打站初步清點，約有10多位民眾是打第一劑，一位陳姓女子還說，「等了這麼久就等這個」。

屏東縣政府首批Novavax疫苗獲配13500劑，上午除在屏東火車站加開速打站，全縣33鄉鎮市衛生所也同步開打。火車站清晨5點多就有人排隊，還有人從高雄市趕來打疫苗，上午9點前，現場出現許久不見的排隊人龍，之後才逐漸去化。

屏東市衛生所主任李明遠說，確實接到不少民眾詢問，還有人形容Novavax是美國版高端，對這款疫苗有特別偏好，不過他認為，疫苗打了就有保護力，除非有個人特殊狀況，否則真的不必等不用挑，他第一、二劑打AZ，第三劑莫德納，第四劑BNT，而且還都打殘劑，打好打滿最重要。

上午施打過程順利，暫無民眾傳出不適情況。不過因第四劑追加劑施打，僅開放65歲以上或免疫不全等對象，火車站速打站有多位民眾自稱是醫事人員，但未帶證件遭拒打爆發爭議。

不滿民眾說，前幾天打電話詢問衛生局，接聽人員都稱18歲以上一至四劑都可施打，怎知到場又一堆限制，花時間排隊卻打不到。縣府衛生局強調，第四劑追加劑依中央流行疫情指揮中心指引，僅開放特定對象施打，可施打對象可參見中央指引，若有說明不足將再強化，也請民眾體諒。

諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗今天開打，屏東火車站速打站場初步清點，約有10多位民眾是打第一劑。記者魏斌／攝影
諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗今天開打，屏東火車站速打站場初步清點，約有10多位民眾是打第一劑。記者魏斌／攝影

屏東縣政府 衛生所 Novavax疫苗

延伸閱讀

台中開打NOVAVAX疫苗 民眾：副作用小相對安全

屏縣+1191例 首批Novavax疫苗9日屏東火車站、33衛生所隨到隨打

雲林今+846 Novavax疫苗明起43家合約院所開打

Novavax疫苗開打　阿姑周遊搶第一

相關新聞

護國醫師沈泰龍猝逝 醫界哀悼

2020年除夕夜，高雄金芭黎舞小姐踢爆一名台商隱匿確診事實，被稱為「護國舞小姐」，事實上當時這名台商就診時，小兒科專科醫...

屏東首波Novavax開打再現人龍 第四劑資格繁複惹議

屏東縣首波諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗今天開打，屏東火車站速打站清晨5點多就有人排隊，屏東市衛生所120劑號碼牌約9...

聽障族不愁！高雄停車場導入通訊軟體「打字也會通」

民眾使用公共停車場時可能會遇上問題需要與業者對話，考量部份聽障族群族無法透過語音溝通，也有人慣用通訊軟體LINE打字對話...

高雄城中城暨七賢國中舊址區段徵收案 7月啟動申辦

內政部土地徵收審議小組會議近日已核准「高雄城中城暨七賢國中舊址區段徵收案」區段徵收計畫，高市地政局表示，將備妥文件通知所...

網傳漁民滿載一車鱟市場銷售 金門縣府建設處：烏龍一場

網傳有民眾在金城鎮東門市場看到有漁民滿載一整車的鱟，要在市場販售，讓他覺得很氣憤，直接在臉書上PO文反應，指稱「整車的數...

屏東石斑家樂福買得到 潘孟安：石斑銷日下周簽約出貨

台灣石斑銷陸受阻，屏東縣境內石斑魚占全台產量40％，是全國最大石斑魚養殖地。屏東縣府拓展銷售通路，屏東家樂福屏東店開賣。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。