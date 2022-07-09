快訊

暑假戲水 靠旅平險不夠…海域險這些活動全包

槍手動機曝！怨安倍與某宗教團體有關「害母捐錢破產」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽障族不愁！高雄停車場導入通訊軟體「打字也會通」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
停車若遇上問題，民眾透過QRcode掃碼加入LINE服務平台尋求協助。圖／高市交通局提供
停車若遇上問題，民眾透過QRcode掃碼加入LINE服務平台尋求協助。圖／高市交通局提供

民眾使用公共停車場時可能會遇上問題需要與業者對話，考量部份聽障族群族無法透過語音溝通，也有人慣用通訊軟體LINE打字對話，高雄市都會公園、高楠公路及東門等地公共停車場陸續設置QRcode掃碼，民眾可加入LINE服務平台，由後台客服人員提供服務。

一般停車場都有設置傳統對講機與提供客服電話，可讓使用者尋求停車場管理單位協助。市府交通局指出，為提升公共停車場營運服務品質，市府交通局鼓勵營運業者配置多元反映渠道，停車民眾在不方便語音通話時，也能透過文字的方式反映意見。

都會公園、高楠公路及東門等地公共停車場逐步在停車場繳費處設置QRcode掃碼，停車民眾透過掃碼可加入公司LINE服務平台。

營運業者說，服務逐日走向多元化，停車場除設置對講機與提供客服電話外，公司官網設置客服信箱，或在facebook提供反映問題管道，並陸續設置通訊軟體LINE官方帳號，由後台客服人員提供即時服務。

交通局表示，市府在停車場委託營運契約定期更換時，逐步要求新接任營運者要建置多元意見反映服務處理平台，提供停車民眾語音以外的意見反映方式，讓服務更多元。

停車場 LINE 高雄市

延伸閱讀

高雄城中城暨七賢國中舊址區段徵收案 7月啟動申辦

暑假超Q！ 入住超人氣「熊大、兔兔主題房」 搭乘LINE FRIENDS摩天輪車廂

高雄面臨30年來最嚴重缺血！醫護親自挽袖力抗血荒

影／黃捷批柯志恩用天龍國思維 挑起高雄人傷痛

相關新聞

護國醫師沈泰龍猝逝 醫界哀悼

2020年除夕夜，高雄金芭黎舞小姐踢爆一名台商隱匿確診事實，被稱為「護國舞小姐」，事實上當時這名台商就診時，小兒科專科醫...

屏東首波Novavax開打再現人龍 第四劑資格繁複惹議

屏東縣首波諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗今天開打，屏東火車站速打站清晨5點多就有人排隊，屏東市衛生所120劑號碼牌約9...

聽障族不愁！高雄停車場導入通訊軟體「打字也會通」

民眾使用公共停車場時可能會遇上問題需要與業者對話，考量部份聽障族群族無法透過語音溝通，也有人慣用通訊軟體LINE打字對話...

高雄城中城暨七賢國中舊址區段徵收案 7月啟動申辦

內政部土地徵收審議小組會議近日已核准「高雄城中城暨七賢國中舊址區段徵收案」區段徵收計畫，高市地政局表示，將備妥文件通知所...

網傳漁民滿載一車鱟市場銷售 金門縣府建設處：烏龍一場

網傳有民眾在金城鎮東門市場看到有漁民滿載一整車的鱟，要在市場販售，讓他覺得很氣憤，直接在臉書上PO文反應，指稱「整車的數...

屏東石斑家樂福買得到 潘孟安：石斑銷日下周簽約出貨

台灣石斑銷陸受阻，屏東縣境內石斑魚占全台產量40％，是全國最大石斑魚養殖地。屏東縣府拓展銷售通路，屏東家樂福屏東店開賣。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。