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聽障族不愁！高雄停車場導入通訊軟體「打字也會通」
民眾使用公共停車場時可能會遇上問題需要與業者對話，考量部份聽障族群族無法透過語音溝通，也有人慣用通訊軟體LINE打字對話，高雄市都會公園、高楠公路及東門等地公共停車場陸續設置QRcode掃碼，民眾可加入LINE服務平台，由後台客服人員提供服務。
一般停車場都有設置傳統對講機與提供客服電話，可讓使用者尋求停車場管理單位協助。市府交通局指出，為提升公共停車場營運服務品質，市府交通局鼓勵營運業者配置多元反映渠道，停車民眾在不方便語音通話時，也能透過文字的方式反映意見。
都會公園、高楠公路及東門等地公共停車場逐步在停車場繳費處設置QRcode掃碼，停車民眾透過掃碼可加入公司LINE服務平台。
營運業者說，服務逐日走向多元化，停車場除設置對講機與提供客服電話外，公司官網設置客服信箱，或在facebook提供反映問題管道，並陸續設置通訊軟體LINE官方帳號，由後台客服人員提供即時服務。
交通局表示，市府在停車場委託營運契約定期更換時，逐步要求新接任營運者要建置多元意見反映服務處理平台，提供停車民眾語音以外的意見反映方式，讓服務更多元。
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