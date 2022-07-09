高雄城中城暨七賢國中舊址區段徵收案 7月啟動申辦
內政部土地徵收審議小組會議近日已核准「高雄城中城暨七賢國中舊址區段徵收案」區段徵收計畫，高市地政局表示，將備妥文件通知所有權人，並依程序於7月中旬辦理公告區段徵收，公告期為30天。
高雄城中城大樓去年大火，現地夷平改造公園，並首開先例實施公益跨區徵收計畫，依高雄市政府規畫，跨區區段徵收總面積約為1萬5080平方公尺，範圍包括城中城大樓所在街廓2756平方公尺與七賢國中舊址(東側部分)1萬2324平方公尺，其中七賢國中舊址(東側)土地將作為公辦社會住宅基地及抵價地。
高市地政局表示，公告期間被徵收土地所有權人可選擇全部領現金補償或全部申請發給抵價地；或部分領現金，部分申請發給抵價地方式補償；若申請發給抵價地，可於公告期間內到土地開發處檢具抵價地申請書及相關證明文件申辦，或以掛號郵寄方式提出，未申領抵價地者，會在區段徵收公告期滿後15天內發放地價補償費，屆時也會辦理建物救濟金發放作業。
目前七賢國中舊址在今年5月18日已拆除完畢，已交由國家住都中心接手打造「七賢安居」共600戶社會住宅，現地另增設1500坪社福設施及1000坪的青年共創空間，打造社區共融。
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