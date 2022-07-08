漁民誤捕三棘鱟販售 金門水試所攔截購回蓄養

金門縣水產試驗所今晚表示，有漁民載運為數不少的鱟到市場交易，水試所立即與這名台籍漁民取得聯繫，將成鱟送至水試所，由水試所購回處理，並呼籲民眾不得採捕。

水試所發布新聞表示，這名台籍漁民表示，鱟是在料羅地區進行海上捕魚時在漁網中誤捕，因不知鱟為金門近年來極力保育的物種，想拿來市場銷售，隨即有金門民眾發現後，向有關單位通報，並在網路上發布照片。

水試所表示，由於鱟目前並非保育類，金門地區過去曾因開發因素，導致這種在金門潮間帶常見的物種棲地受到破壞，縣府這些年極力在古寧頭海灘的保育區內復育，也規定在保育區內，若有採捕行為會依照相關保育法令裁罰。

水試所科長李佳發受訪表示，鱟是金門特別的水生物種，過去在金門是潮間帶很常見的水生動物，這段期間正是成鱟洄游到北岸潮間帶產卵期，特別是農曆15日會是高峰期，在得知此事件後，縣府立即電請這名漁民將誤捕的成鱟37尾送至水試所，並以每對新台幣600元價購收購，未來水試所將會植入晶片放回大海，進行追蹤。

李佳發表示，鱟在金門的生態上是環境良好的重要指標，縣府與水試所在稚鱟繁殖、成鱟保育、海洋環境教育持續努力，並定期進行潮間帶稚鱟分布與族群量調查及長期追蹤監測掌握族群動態，鱟能在金門繼續守候，讓金門生態永續發展。

縣府建設處提醒民眾在海上或潮間帶從事漁業行為時，勿刻意捕捉，如有混獲誤捕三棘鱟，可電洽水試所，電話：（082）326408，並呼籲漁民應遵守漁業規範避免觸法，共同保育金門海岸生態。