網傳漁民滿載一車鱟市場銷售 金門縣府建設處：烏龍一場

網傳有民眾在金城鎮東門市場看到有漁民滿載一整車的鱟，要在市場販售，讓他覺得很氣憤，直接在臉書上PO文反應，指稱「整車的數量有點嚇人，而且大大小小全抓了，有這麼缺錢嗎?」，對此，縣府漁牧科長李佳發表示，經他追查，漁民並不是要在市場銷售，而是要運到水試所繳交。

林姓民眾今天在臉書上PO出有漁民載著一車鱟到菜市場，讓他氣憤的質疑「你做保育，我繼續吃 」，他說現在的營養攝取很多元，真的沒必要再食用鱟了，這篇PO文立即引起民眾關注。

有網友表示，「說真的只是觀感不佳而已好嗎，除非你能證明他在鱟保護區抓的。澎湖縣府公告全年禁止採捕。金門縣府呢？生雞蛋無 放雞屎有⋯後?」

也有網友說，鱟在大陸是保育類欸，所以大陸是偷吃或在海上處理。但在台灣的法規裡什麼都不是，而在金門除了古寧頭鱟保護區不能抓外，離開保護區後什麼都不是。

對此，李佳發表示，他在網路上看到這則訊息很痛心，立刻主動追查，從貨車標誌並去電水試所了解，在得知該漁民身份後，他就打電話給漁民，跟漁民表示，縣府在做鱟的保育與復育相當辛苦，他這樣一次抓一堆，雖然沒有觸法，但社會觀感很不好。

李佳發也說，目前鱟雖然還不是保育類動物，未來會加強宣導鱟的保育，並研究是否列為保育類動物，或研議相關罰則，杜絕類似狀況發生。

金門縣水試所員工表示，今天下午確實有漁民過來繳交30多隻的鱟，他說，一對收購價600元，但是若只有補獲1隻公鱟，收購價僅100元；據漁民表示，他是在料羅外海捕魚，漁網誤捕到。

水試所也表示，去年一年約收購900多隻的鱟，今年雖然才7月，就已收購900多隻，感覺數量比往年多，他們也坦承，外面餐廳的收購價一般比公部門高，但不少漁民還是很自律，抓到就會拿到水試所繳交，他們收購到的鱟，在完成標記後，會拿到海上做放流，追蹤鱟的迴游路徑。