快訊

原本要去長野助選…安倍晉三臨時改行程 卻在奈良遇死劫

屏東原民教育中心揭牌 排灣領袖命名djumulj

中央社／ 屏東8日電

屏東縣原住民族教育資源中心今天舉行揭牌。是全台首座以原民文化地景榮獲建築園冶獎的校園美學公共空間，並按照排灣族慣習由北葉部落傳統領袖命名為djumulj「多麼樂」。

屏東縣政府今天在瑪家鄉北葉國小舉行原住民族教育資源中心揭牌，揭牌儀式極具地方特色，由副縣長吳麗雪與北葉部落傳統領袖一起進行排灣族傳統入住家屋儀式，並按照排灣族習慣，由北葉部落傳統領袖命名為djumulj「多麼樂」，象徵原住民族教育資源中心堆疊祖先智慧，藉由眾人合作建構累積永續原民知識，分享讓更多人取得使用「多麼樂」。

吳麗雪表示，縣府依原住民族教育法第19條成立原住民族教育資源中心，主要任務就是辦理屏東縣原住民族教育課程、教材與教學方法的研發及推廣事務，建構以民族文化為主體的知識系統。

並提供全縣各級原民重點學校完善的原住民族教育支援系統，培育屏東原住民孩子除了能擁有傳承文化族語能力外，更能認識自己，孕育族群認同。

原住民族教育資源中心榮獲2022年建築園冶獎的高度肯定。吳麗雪說，原住民族教育資源中心選定設在原鄉部落內，以在地自然景點規劃設計原民文化體驗場域，希望除了協助各級學校推動民族教育扎根之外，未來透過中心、學校及部落共同合作深度體驗，讓族群主流化成為縣民的基本公民素養。

原住民 屏東縣政府 排灣族

延伸閱讀

屏東石斑家樂福買得到 潘孟安：石斑銷日下周簽約出貨

屏東美味「斑」回家 家樂福屏東店搶鮮上架

學倫資源中心明不接受諮詢 教育部：配合委外單位休假

屏縣府打造願景館未來通行證 認識屏東過去現在與未來

相關新聞

網傳漁民滿載一車鱟市場銷售 金門縣府建設處：烏龍一場

網傳有民眾在金城鎮東門市場看到有漁民滿載一整車的鱟，要在市場販售，讓他覺得很氣憤，直接在臉書上PO文反應，指稱「整車的數...

成效好！金門續辦友善水獺生態服務給付 即起開放申請

金門去年度首度執行的「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，成效頗佳，今年再度獲得農委會肯定，指定僅存金門歐亞水獺為...

屏東石斑家樂福買得到 潘孟安：石斑銷日下周簽約出貨

台灣石斑銷陸受阻，屏東縣境內石斑魚占全台產量40％，是全國最大石斑魚養殖地。屏東縣府拓展銷售通路，屏東家樂福屏東店開賣。...

永續為弱勢群體服務 頂新和德「食公益」徵件

頂新和德文教基金會推廣台灣共好精神，協助中小型社福團體穩定自立經營，舉辦「食公益捐助計畫」至今捐助逾50間社福團體，累積...

高雄亞灣5GAIoT明年獲6億經費 機器人可幫上班族送餐

高雄亞洲新灣區設立「5G AIoT 創新園區」，立委賴瑞隆指出，在經濟部支持下，明年可望獲得6億元預算，持續建構 5G ...

高雄這條路又窄又危險 三年45起車禍明年將拓寬一倍

高雄市文前路（高56）位於鳥松區銜接環湖路至大埤路，也是通往澄清湖風景區的通行路段之一，因路幅狹窄，近三年來共發生54件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。