影／朝自主發射衛星跨一步 首枚類衛星載具火箭9日測試

國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）研發的「HTTP-3A」雙節科研探空火箭，原訂5月3日在首度啟用的屏東旭海火箭發射場測試飛行第二節火箭，因氣候不佳取消，重新申請整備後，定明天清晨6時測試；ARRC說，它是全台首枚類衛星載具火箭，若試射成功，也將是全球首枚具飛行導控技術的混合式火箭，朝台灣自主發射衛星目標又前進一大步。

科技部自107年推動太空產業關鍵技術研發專案計畫，鼓勵學界投入太空領域，研發自主關鍵技術，提升國際競爭力；ARCC在專案補助下執行探空火箭飛試及前瞻酬載太空實驗；另科技部去年底選定屏東牡丹鄉旭海村海岸為合法短期科研探空火箭發射場域，ARRC是首支申請發射團隊，原定5月3日測試，因風雨交佳加上航電飛控系統無法正常運作延期。

ARRC副主任魏世昕說， 中心執行「具飛行軌跡控制功能雙節混合式火箭系統與微型量子通訊模組研發」計畫，發展出多項探空火箭技術，朝台灣自主發射載物火箭的能力邁進；HTTP-3A前年完成第1階段獨步全球的混合動力火剪懸浮飛行後，明天是第2階段的第2節火箭首次飛行，預計飛行時間8分鐘、高度12公里，由陸地射向外海，約在發射後85秒到達10公里高的最高點，之後開啟減速降落傘，第490秒落海；明年第3階段是雙節火箭接力飛行。

他說，HTTP-3A計畫為科技部補助的探空火箭計畫，ARRC自主進一步挑戰為「類衛星載具」火箭計畫，最終目標是攜帶實驗方塊衛星酬載，飛至100公里以上高高進行太空科學實驗；此次驗證自主開發的「六自由度任務分析模擬器」準確性和火箭自主飛行導航控制能力，最大創新是首次採固態和液態的混合式燃料，不必像太空火箭需要發射架，也實際印證自主研發的操作軟體和導航技術，是發展類衛星載具技術的突破。