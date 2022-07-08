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因應入境人數鬆綁 高市府籲居檢落實一人一戶

中央社／ 高雄8日電

因應全球BA.4及BA.5病毒變異株盛行、入境人次每週調升至4萬人。高雄衛生局呼籲，整體疫情雖持續緩降，但入境居家檢疫者務必依規入住防疫旅館，或遵守「一人一戶」防疫規定。

高雄市今天公布新增3286例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，盛行率達16.83%，整體疫情趨勢持續穩定緩降。高雄目前負壓隔離及專責病房總計1727床，空床率63.2%。統計至昨天為止，65歲以上確診長輩投藥率約94%，市民應依醫囑指示，儘早服用抗病毒藥劑，降低重症死亡風險。

高雄市長陳其邁呼籲，現階段接種疫苗是最有效預防措施之一，統計截至昨天，高雄65歲以上長輩第4劑疫苗接種率23.6%（全國平均19.5%）；12到17歲青少年第3劑接種率56.8%（全國平均56.4%）。籲尚未接種疫苗的65歲以上長輩及各類風險對象儘速接種疫苗。

另外，因應全球BA.4及BA.5病毒變異株盛行，及中央流行疫情指揮中心昨天宣布，入境人次每週調升至4萬人。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎提醒，境外移入居家檢疫者務必依據中央檢疫規範入住防疫旅館，或嚴格遵守「一人一戶」防疫規定。

潘炤穎指出，入境居家檢疫者應盡可能搭乘防疫計程車前往居檢場所，若需親友家屬接送，也需做好防疫措施，包含接送者應完成接種至少2劑疫苗，穿戴手套、佩戴口罩。親友上車前，應針對手部、鞋底、行李消毒等。

此外，接機的市民也務必落實防疫措施避免感染，接觸後若出現喉嚨痛、鼻塞、流鼻水等疑似症狀，務必快篩，或前往醫療院所主動告知醫師，曾接觸自國外入境者，以利醫師診察。

疫苗 衛生局 高雄市長

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