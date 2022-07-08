國旅補助將上路 澎縣府籲旅宿業者誠實申請

交通部國旅補助將再度啟動，澎湖縣政府今天表示，因曾發生參與旅宿涉及詐領案件遭移送檢調偵辦或疑涉及違規擴大經營情事，呼籲旅宿業者應自律誠實申報獎助，切勿違法請領。

悠遊國旅補助方案將在15日上路，澎湖縣政府旅遊處今天發布新聞稿表示，澎湖旅宿業目前登記參加有865家，考量以往旅宿業需檢附旅客來澎湖或澎湖島際間的機、船票根，造成旅客、旅宿業者作業困擾，以及增加縣府審查作業時間，為方便旅宿業請領補助，這次補助方案免附機船票，但須由旅宿業者切結。

旅遊處表示，以往在歷次春遊、擴大秋冬遊、安心旅遊等補助活動，均發生參與旅宿涉及詐領案件遭移送檢調偵辦或審計部調查安心旅遊補助自由行旅客住宿及團體旅遊疑涉及違規擴大經營情事達245件。因此要求旅宿業者自律誠實申報獎助，避免再有違法情事，影響澎湖觀光良好形象，也違背中央刺激國旅美意。

旅遊處提醒遊客，「悠遊國旅補助方案」獎助對象，為依法取得觀光旅館業營業執照的觀光旅館業或合法登記旅館及民宿，平日每週日至週四入住澎湖或離島有參加活動的旅宿業。

週五、週六、中秋節和國慶日連續假期則不適用，旅客可直接向參與活動的旅宿業或「台灣旅宿網」、交通部觀光局核定旅行社訂房平台的合法旅宿業訂房。

旅遊處表示，國旅補助時間7月15日起至12月15日止。其中，「個別旅客住宿優惠」部分，由地方政府協助辦理，個別旅客於平日（週日至週四）入住有參加活動的合法旅宿，每房每晚最高折抵新台幣800元，每人限用1次。

另符合入住星級（一星以上）旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章或溫泉標章旅宿，或旅客接種3劑疫苗等六項之一，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。