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成效好！金門續辦友善水獺生態服務給付 即起開放申請

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府表示，民眾只要有發現傷病或死亡的水獺，就會給予3千到2千不等的獎勵金。圖／縣府提供
金門縣府表示，民眾只要有發現傷病或死亡的水獺，就會給予3千到2千不等的獎勵金。圖／縣府提供

金門去年度首度執行的「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，成效頗佳，今年再度獲得農委會肯定，指定僅存金門歐亞水獺為執行重點物種，此計畫將包含以社區為對象之「巡護監測給付」、魚塭等經濟生產區域入侵之「自主通報給付」，以及通報水獺受傷或死亡之「水獺救傷獎勵金」，其中社區巡護監測給付自即日起至7月15日開放申請。

縣府建設處表示，歐亞水獺與社區生活環境之關係緊密，社區巡護監測給付去年度執行成果相當豐碩，共計有19個社區參與水獺巡護監測工作，累計近300次巡護作業中，巡守人數超過1500人次，發現水獺痕跡超過200次，並有14個社區拍攝到水獺活動。

今年繼續招募社區巡護監測，有意願的社區發展協會或在地民間團體皆可成立巡守隊，至社區周遭風水池、溝渠等水獺可能出沒區域進行巡守，如有發現棄置網具垃圾、水域汙染等讓水獺環境品質降低情形，通報相關單位或協助處理，每月核發5000元獎勵金(依執行比例核發)；倘若於巡守範圍內，同意並配合縣府或委託團隊架設自動相機，拍攝到水獺影像，將再發給社區5萬元獎勵金，每年以2次為限，每次影像拍攝時間至少相隔3個月。

縣府也表示，期盼藉由此巡護監測機制，不僅讓社區民眾主動關心生活周遭環境、採取友善環境的作為，相關調查成果，更可作為未來水獺保育的重要資訊。

有意申請之社區或團體，請檢附基本資料及申請表向縣府申請，申請期限至111年7月15日(五)截止，詳情可洽建設處農林科，082-321254，相關申請文件請於建設處網站(https://reurl.cc/zZ9NA0)下載。

為了水獺保育，金門縣府今年繼續推動生態給付。圖／縣府提供
為了水獺保育，金門縣府今年繼續推動生態給付。圖／縣府提供

水獺 巡守 金門

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