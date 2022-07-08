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城中城區段徵收案獲准 高市府宣布全案正式啟動

中央社／ 高雄8日電

內政部土地徵收審議小組日前核准「高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案」，高雄市地政局今天表示，全案正式啟動，將依程序於7月中旬辦理公告區段徵收，總計公告30日。

內政部土地徵收審議小組會議6月8日召開第243次會議，審議「高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案」區段徵收計畫，並於7月6日核准。

高雄市地政局今天發布新聞稿表示，經核准辦理區段徵收後，將備妥文件通知所有權人，並依程序於7月中旬辦理公告區段徵收，總計公告30日。

據市府規劃，跨區區段徵收總面積約為1萬5080平方公尺，範圍包括城中城大樓所在街廓2756平方公尺，與七賢國中舊址東側1萬2324平方公尺。城中城大樓遺址將闢建公園；七賢國中舊址東側土地則作為公辦社宅基地及抵價地。

地政局表示，公告期間被徵收土地所有權人可依個人意願，選擇全部領取現金補償、或全部申請發給抵價地、或部分領現金部分申請發給抵價地方式補償。

地政局指出，若申請發給抵價地，市府將於公告期間內，於地政局土地開發處受理申請，土地所有權人可檢具抵價地申請書及相關證明文件申辦，或掛號郵寄方式提出申請。

而未申領抵價地者，將於區段徵收公告期滿後15天內發放地價補償費，建物救濟金部分屆時也將辦理發價作業。

地政局表示，區段徵收公告後，區內各項工程將加緊辦理。城中城大樓舊址及七賢國中舊址均已於5月完成拆除，接續辦理鹽埕區公園新建工程及興建「七賢安居」600戶的社會住宅等，希望在最短時間內，協力讓社區蛻變重生。

區段徵收 高雄市 土地徵收

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