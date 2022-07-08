屏東石斑家樂福買得到 潘孟安：石斑銷日下周簽約出貨

台灣石斑銷陸受阻，屏東縣境內石斑魚占全台產量40％，是全國最大石斑魚養殖地。屏東縣府拓展銷售通路，屏東家樂福屏東店開賣。縣長潘孟安說，屏東做了好十足準備，啟動四個加工廠節切加工、分流儲存，外銷日本也預計下周一簽約。

潘孟安說，面對石斑挑戰，屏東做十足準備，啟動四個加工廠節切加工，分流儲存，第一階到8月之前凍存1600公噸，調節到冬季銷售。外銷日本也預計下周簽約陸續簽約出貨，首批3公噸，也持續美國外銷市場。

潘孟安說，國內通路除了家樂福外，全聯也在七月四日上架，未來家樂福全台315家全面上架，線上購物也會販售。縣府也推出網購雙平台，縣府的防疫屏安箱網購與企業團購，也與「環球online」合作推出石斑專區，團購、網購，與物流系統都結合。

潘孟安說，他認為到年底前，調控的危機暫時解除，未來面對調整正開始，冷鏈加工系統要再提升，未來市場分流，不分魚種，都要做宏觀調控，因應過度仰賴單一市場後，人為貿易障礙造成衝擊。

今天在屏東家樂福水產特區舉行石斑行銷推廣會，縣長潘孟安、立委周春米、保證責任鼎立水產運銷合作社、屏東青年養殖漁民以及家樂福代表等共同見證下，未來將可陸續在全國家樂福直接購買來自屏東產的優質石斑魚，共同為在地養殖產業盡份心力。

農業處指出，家樂福（屏東店）在水產區特別上架屏東產石斑魚菲力、月亮切及輪切魚片，除了展現家樂福長久以來追求全球永續指標的發展價值外，更是對屏東石斑魚養殖環境及品質的肯定。

農業處指出，屏縣養殖業者配合政府在養殖端推動生產追溯（QR code）、產銷履歷等三章一Q優質水產品驗證，同時也兼顧友善環境養殖，以最嚴格的檢驗及配合通過HACCP及ISO22000之水產加工廠加工分切、包裝，確保消費者食用最安全的優質水產品。