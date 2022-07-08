永續為弱勢群體服務 頂新和德「食公益」徵件

頂新和德文教基金會推廣台灣共好精神，協助中小型社福團體穩定自立經營，舉辦「食公益捐助計畫」至今捐助逾50間社福團體，累積捐贈3000萬元。2022年食公益徵件活動起跑，主題鎖定食領域相關計畫，透過捐贈和資源串聯，協助公益社體永續發展，一起建構共好社會， 7月29日截止收件，活動詳情請見： https://reurl.cc/anedlZ。

屏東縣慈善團體聯合協會在2018及2020年獲得頂新和德文教基金會「食公益」計畫經費支持，建置物資管理數位化系統，讓各界捐贈愛心物資發揮最大價值，同時透過系統管理個案需求、追蹤案家的狀況，適時給予協助。

家住屏東的阿芳家境貧困，因患有關節發育不良症脊椎嚴重側彎，走路一跛一跛的，還要費心照顧染色體異常影響發育的小兒子，生活辛苦。所幸在屏東縣慈善團體聯合協會「幸福物資銀行」的幫助下，阿芳及家計陷入困境的民眾都能領取包含奶粉、尿布等各種民生物品，緩解家庭負擔。

屏慈聯14年前開始推動「幸福物資銀行」，讓弱勢家庭三餐維持溫飽；4年前與屏東縣政府合作成立屏東縣第一家物資銀行實體店，從以往配給發放方式升級為「仿超商自由選」模式，弱勢家戶不但能有尊嚴的自由選擇所需物資，也可避免資源浪費。

屏慈聯理事長曾馨嬌表示，去年6月底Delta變種病毒入侵屏東枋山，為防堵病毒擴散，屏縣府將楓港、善餘兩村升至「準四級」警戒，當地連續3天各式營業場所禁止營業，村民難以取得物資與食物。

屏慈聯物資銀行火速與縣府合作，透過社群一個晚上就號召數十名志工，在大雨滂沱的夜晚緊急包裝900份急救物資包送往枋山，其中更有幾位感念屏慈聯過去協助的在地弱勢家庭也主動加入志工行列，幫忙打包並號召親友捐物資。

曾馨嬌說，除了捐款，頂新和德文教基金會還提供數位行銷與社群經營課程，大大強化了協會在面對急難狀況時，向外界籌募物資的效率與能量。屏東當地的連鎖便當店也主動串聯加入物資銀行，透過這套數位化系統，每一張愛心餐券的發放都能放心交到弱勢朋友手上。