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高雄長庚醫院成立36年最嚴重缺血 醫護挽袖捐血

中央社／ 高雄8日電

受到COVID-19疫情影響，捐血民眾減少，高雄長庚紀念醫院面臨成立36年來「最嚴重缺血」，各類血型庫存量僅能維持2.5天，院方發起捐血活動，院長王植熙帶領醫護率先挽袖響應。

高雄長庚紀念醫院今天發布新聞稿表示，院方所用的血品是由高雄捐血中心協助提供，目前院方各類血型的減白紅血球（LPR）庫存量僅能維持2.5天，但安全庫存量是5到7天，這是醫院成立36年以來「最嚴重缺血」。

為此，高雄長庚紀念醫院於7、8日舉辦捐血活動，高雄長庚紀念醫院院長王植熙今天上午帶領醫院主管及醫護人員至捐血車現場響應捐血。

王植熙說，希望藉由捐血活動拋磚引玉，鼓勵大家踴躍捐血，幫助需要用血的病人度過這次的缺血難關。

高雄捐血中心表示，學生族群約占捐血人口的3成，是最大的捐血族群，但5月下旬因校園遠距教學，無法安排校園捐血活動，捐血量出現斷崖式下降。

高雄捐血中心指出，南部地區每天約需2000袋醫療用血，但目前血液庫存嚴重不足，衝擊第一線醫療用血，呼籲民眾只要身體健康，1週內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀、縱使COVID-19確診只要康復14天後也可捐血。

捐血中心 長庚 COVID-19

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