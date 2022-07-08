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屏東美味「斑」回家 家樂福屏東店搶鮮上架

中央社／ 屏東8日電

中國暫停石斑活魚進口，為協助漁民，屏東縣政府努力拓展銷售通路，今天舉辦家樂福開賣記者會，率先於屏東店上架，之後將陸續在全國家樂福販售，提供民眾多元選購。

縣府海洋及漁業事務管理所表示，這次家樂福屏東店在水產區特別上架屏東產石斑魚菲力、月亮切及輪切魚片，除展現家樂福長久以來不斷追求全球永續指標的發展價值外，更是對屏東石斑魚養殖環境及品質肯定。

今天活動在縣長潘孟安、立委周春米、保證責任鼎立水產運銷合作社、屏東青年養殖漁民，以及家樂福代表等共同見證下，宣布未來將可在全國家樂福直接購買來自屏東產的優質石斑魚。

潘孟安拿起活跳跳的新鮮石斑魚，告訴消費者現在正是購買石斑魚好時機，7月是石斑產出高峰期，趁著現在特惠價，買一尾賺一尾，一起幫助養殖業者與青農度過最艱難時刻。

潘孟安說，屏東石斑魚占全台產量40%，為全國最大石斑魚養殖地，養殖主力為龍虎斑、青斑及龍膽石斑。面對當下困境，縣府除拓展實體通路銷售外，也推出網購雙平台，除了「防疫屏安箱」網購與企業團購，更與「環球online」合作推出石斑專區，打造多元銷售通路，讓大家輕鬆購、安心購。

海洋及漁業事務管理所新聞稿表示，到8月前的凍存預計有1600多公噸，同時調節到冬季時的銷售，銷往日本的石斑魚也將於下週陸續出。國內通路除了今天的家樂福外，全聯也已在7月4日前全數上架，要安全的度過危機，最重要的還是冷鏈加工系統的再提升，才能減緩單一市場出現問題時造成衝擊。

屏東縣養殖業者更致力實踐永續指標，包括配合政府在養殖端推動生產追溯(QR code)、產銷履歷等「三章一Q」優質水產品驗證，同時兼顧友善環境養殖，以最嚴格的檢驗及配合通過HACCP及ISO22000水產加工廠加工分切、包裝，確保消費者食用最安全的優質水產品。

屏東縣政府 家樂福 潘孟安

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