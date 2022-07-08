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高雄亞灣5GAIoT明年獲6億經費 機器人可幫上班族送餐
高雄亞洲新灣區設立「5G AIoT 創新園區」，立委賴瑞隆指出，在經濟部支持下，明年可望獲得6億元預算，持續建構 5G AIoT 實證場域，未來在高軟園區會有自主移動機器人跨樓取貨或送餐，創造產值 15 億元，衍生250 個以上就業機會。
立委賴瑞隆昨日邀集經濟部技術處人員說明亞灣相關建設預算規畫，經濟部112年編列約6億元預算。整體來說，從111年至114年，經濟部預計在高雄「5G AIoT 創新園區」共24億元預算。
賴瑞隆指出，2023年亞灣 5GAIoT 創新科技應用編列2億1700多萬元，推動「亞灣5GAIoT創新科技應用計畫」，主要在旅運智慧空間、AMR 智慧園區場域、智慧製造、會展產業3D顯示以及無人機新興市場等 5 大應用亮點。
賴瑞隆說，未來高軟園區上班族若想喝超商咖啡或餐點，可由台灣首創的室內與戶外共用型 AMR（自主移動機器人）跨樓取貨與送餐，不用下樓。
此外，經濟部跨會與文化部選定「高雄展覽館」為國家級指標性示範場域，編列1億6000萬元；無人機新興應用市場是新寵產業，經濟部編列2千300多萬元，以達成專網技術自主率80％目標進行跨界合作。
智慧感知跨域應用部分編列7千萬元，針對運動科技、超實境育樂、智慧觀光休憩港灣等場域，打造大南方體感生態圈。製造業領域部分有三大主軸，編列7千萬與中鋼、中油合作進行「炭循環技術開發」、8千400多萬推動碳化鋁晶片轉換應用，以及「網通裝置混成版材開發」5千多萬元。
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