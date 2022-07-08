高雄鳥松文前路拓寬工程 最快112年9月完工
鳥松區文前路是通往澄清湖風景區要道，但部分路寬狹窄，汽機車爭道，危險性高，高市府向中央爭取拓寬經費，正在辦理規劃設計及用地取得，預計明年初動工，最快明年9月通車。
文前路是通往澄清湖風景區及周邊社區重要道路，其中環湖路至濱湖路間路段長約75公尺，道路寬度狹窄，汽機車爭道，危險性高；在民進黨立委林岱樺協助下，獲中央補助新台幣約1932萬元，用於拓寬工程，其餘市府自籌。
林岱樺今天邀集中央與地方政府相關單位現地會勘，盼工程順利實施。市府工務局表示，將依期程辦理文前路拓寬工程，預計今年完成設計，明年1月發包、2月開工，最快9月即可完工通車。
工務局表示，現場封閉施工前，會先告知里辦公處，並做好交維改道導引牌面。道路拓寬後除可改善交通壅塞、提高行車安全性外，也能提升區域交通路網服務品質及帶動觀光遊憩發展。
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