關閉1年多 金門熱門秘境擎天廳8月1日重新開放
因疫情暫停開放1年多的金門熱門軍事秘境擎天廳，經縣府與軍方溝通協調後，觀光處今天宣布自8月1日起恢復有條件開放，須打滿3劑疫苗或2天內快篩陰性證明始得入內。
縣府觀光處處長丁健剛透過新聞稿表示，向來是來金遊客參訪熱門景點的擎天廳，自去年5月10日因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封閉到今天，旅行業者及民眾詢問不斷。
丁健剛表示，經縣府積極與軍方溝通協調，獲軍方同意將自8月1日起，有條件恢復開放參訪擎天廳，亦即需要配合軍方防疫規定，始可進入營區參訪；縣府將配合軍方及中央疫情指揮中心最新防疫規定，滾動修正開放辦法。
觀光處進一步說明，這次開放仍採事先預約制，而且每團申請人數以不超過30人為限；另依國防部入營防疫規定，申訪團員須提供打滿3劑疫苗或2天內快篩陰性證明，始可入內。遊客務必事先備妥相關資料，以免無法進入參觀。
擎天廳位於太武山花崗岩坑道內，可容納上千人，因渾然天成的壯觀景色，以及鬼斧神工的宏偉建築，自開放參觀以來，一直是旅客來金旅遊的亮點。縣府原訂4月1日重啟擎天廳觀光，但3月底金門出現首例本土案例後，臨時喊卡。
觀光處指出，自8月1日起擎天廳開放參訪時間為，週二、四、六上午各3梯次，以及週二、六下午各3梯次。預約電話：個人報名可電觀光處（082）372462、旅行社組團報名洽金門縣旅行商業同業公會，電話：（082）373858。
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