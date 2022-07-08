高雄這條路又窄又危險 三年45起車禍明年將拓寬一倍

高雄市文前路（高56）位於鳥松區銜接環湖路至大埤路，也是通往澄清湖風景區的通行路段之一，因路幅狹窄，近三年來共發生54件車禍；為解決當地通行問題，經民代爭取獲中央補助，預計在明年執行拓寬工程，並將路寬增加至少一倍，藉此改善交通瓶頸及易肇事問題。

高雄市文前路幅僅有7公尺，常有汽機車爭道現象，經警方統計2020年今年6月為止，共發生54件車禍，其中分別為1件死亡、34件致傷、39件財損車禍事故，為轄內易肇事路段之一。

2020年10月28日接獲民眾陳情，經立委林岱樺、市議員邱俊憲、營建署南區工程處、市府新建工程處等單位多次會勘、協商；鳥松區文前路拓寬工程去年11月營建署核定工程拓寬經費約5109萬元，其中獲營建署爭取生活圈計畫補助1932萬元經費，其餘由市府自籌著手辦理。

新工處指出，鳥松區文前路拓寬工程道路長約75公尺，預計將僅有7公尺的道路，拓寬至15公尺，同時配置人行空間連通環湖步道，也一併改善路口死角。