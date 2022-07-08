金門中秋節配售酒期程出爐 8月5日從金寧鄉先開賣

金門縣府今天表示，111年中秋節配售酒配售期程經敲定，將於8月5日從金寧鄉開始展開配售作業，符合配售資格縣民，配售品項為1L-53度特選金門高粱酒，每人限申購一份二箱（共計12瓶），整份購買不拆解，僅限現金交易，配售價格為每瓶400元，整份購買總計新台幣4800元。

縣府財政處表示，111年中秋節家戶配售酒各村里售領現場作業，將自8月5日(五)陸續展開，依次為金寧鄉8月5日(五)至7日(日)、金湖鎮8月8日(一)至10日(三)、金沙鎮、烈嶼鄉8月9日(二)至11日(四)及金城鎮8月10日(三)至12日(五)。

財政處也提醒縣民，如果於111年9月10日（含）已設籍本縣連續滿4年，並已年滿20歲，取得一般配售資格，請於各鄉鎮配售期間向各村里配售點洽購，提醒鄉親申購後之提貨單請於提領期限111年9月26日前(營業時間上午8:00-11:30，下午1:30-4:30)至寧山庫提領酒品。

在未設籍滿四年，但已自在本縣設籍及工作皆連續滿一年，且111年度端午節及111年春節尚未申辦工作認證的鄉親，請申請工作認證資格：

必須在111年9月10日（含）同時符合：(1)當日仍設籍本縣且已連續設籍滿1年；(2) 當日仍實際於本縣工作且已連續滿1年；(3)已年滿20歲。同時符合前3項條件者，請於8月15日至19日上午9時至下午至5時整(含午休時間)，檢具設籍、工作及年齡證明文件，並填妥申請書，向縣府財政處申請認證。

財政處也表示，為保障受新冠肺炎疫情相關入境交通或檢疫措施嚴重不便措施影響鄉親之購酒權益，並兼顧查對作業正確性與便利性，本次秋節將在上開工作認證受理收件期間(8月15日至19日上午9時至下午5時，午間不休息)，同步在財政處接受自中央疫情指揮中心成立日起(109年1月20日)因疫情出境逾2年致戶籍遷出的鄉親。

縣府指出，自戶籍重新遷入金門縣後(最後遷入日放寬至前開作業截止日前)，由本人或委託他人檢具載有個人(現戶及除戶)詳細記事戶口名簿或戶籍謄本等恢復設籍文件，辦理出境前已取得配售資格(設籍原已滿4年)、身分證字號第一碼為英文字母『W』或出生地為金門且非治安疑慮人口或其他因侵權遭金酒公司取消資格者之查對，在查對無誤後即可在本次中秋節補申購期間至金酒寧山庫購酒。

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