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陳其邁主持運動中心動土 喊出「我們都是高雄黨」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早主持三民運動中心動土，喊出施政不分藍綠，「我們都是高雄黨」。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早主持三民運動中心動土，喊出施政不分藍綠，「我們都是高雄黨」。記者王昭月／攝影

高雄市長選情加溫，市長陳其邁今早主持三民運動中心動土典禮，冷處理國民黨對手柯志恩相關問題，卻向到場藍綠議員喊出「我們都是高雄黨」，強調施政不分藍綠！並指高市13座運動中心會一座座蓋，今天三民區動工，7月底岡山動工，8月小港、鼓山動工，2年拚4年。但國民黨籍議員童燕珍提醒，陳尚有些政見準備跳票，別用口號騙市民。

高市三民運動中心今早動土，陳其邁開場即悼念防疫有功的小兒科醫師沈泰龍，指沈醫師三度協助市府阻斷疫情傳播鏈，守住高雄，國人各行各業都有人在崗位為城市打拚。

接著他話鋒一轉，指建設要往前邁步須不分黨派，「我們都是高雄黨，大家為著共同的目標，才能讓環境改善，生活過得更好」。市府財政有限，2年如何拚4年，需向中央爭取建設補助，像三民運動中心造價4億，立委李昆澤就幫忙向教育部爭取2億，讓市府4年才做得到建設，縮短成2年完成。

陳其邁也點名在場民代及里長在運動中心蓋好後一定要來報名，他會列管各位議員及里長的BMI，以防大家身材「走鐘」，更當場邀李昆澤屆時PK「TRX懸吊」項目。

高雄三民運動中心設於原陽明溜冰場，地點剛好坐落於三民東區及鳳山赤山2生活圈，將蓋成地上3層的適合全齡層使用的複合式運動中心，總經費4億100萬元，中央補助2億。規畫有室內溫水游泳池、SPA池、兒童池以及蒸氣室、烤箱等設施，另有羽籃球綜合球場、桌球室、槌球場、健身中心、瑜珈、TRX懸吊、韻律、飛輪等多功能訓練室等。

出席動土典禮的國民黨市議員童燕珍表示，三民運動中心的設立是全民福祉，不分藍綠都積極協助爭取的建設，不過她也表示，陳其邁過去畫了許多大餅，常將兩年拚四年掛在嘴邊，如今執政接近2周年，還有許多政見尚未完成甚至準備跳票，呼籲陳其邁該把握時間完成政見，不是用口號及大餅欺騙高雄市民。

高雄市長陳其邁（左）今天主持三民運動中心動土，當場向立委李昆澤（右）下戰帖，運動中心蓋好後要相揪PK。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁（左）今天主持三民運動中心動土，當場向立委李昆澤（右）下戰帖，運動中心蓋好後要相揪PK。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早主持三民運動中心動土。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今早主持三民運動中心動土。記者王昭月／攝影
高雄三民運動中心今天動土，總造價為4億100萬，中央補助二億。記者王昭月／攝影
高雄三民運動中心今天動土，總造價為4億100萬，中央補助二億。記者王昭月／攝影

陳其邁 國民黨 高雄市長

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