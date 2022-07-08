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3度助高雄斬斷疫情傳播鏈 陳其邁悼護國醫師沈泰龍

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
長期在基層診所駐診沈泰龍醫師（右），三度協助市府斬斷疫情傳播鏈，獲市長陳其邁感佩在心，卻不幸於日前辭世。圖／翻攝自陳其邁臉書
長期在基層診所駐診沈泰龍醫師（右），三度協助市府斬斷疫情傳播鏈，獲市長陳其邁感佩在心，卻不幸於日前辭世。圖／翻攝自陳其邁臉書

兩年前新冠肺炎疫情剛起， 高雄一名舞小姐揭發確診台商違規出入金芭黎舞廳，引發大家對疫情關注，事實上這名台商就診時，當時診所醫師沈泰龍即機警通報，協助高市府及時啟動防疫，杜絕疫情蔓延，不過這位市長陳其邁口中經常提及的「護國醫師」日前辭世，陳其邁今天在臉書表達沈痛哀悼之意。

「在平凡崗位上做出不平凡事跡，沈泰龍醫師是我們心目中第一英雄」，陳其邁表示，這段某醫師傳LINE給他的一段文字，真實傳遞親朋好友對沈泰龍醫師的評價。

陳其邁指沈泰龍醫師雄中、高醫醫學系畢業後，曾在高雄長庚醫院擔任兒童過敏氣喘科主任，是位專業的兒童過敏氣喘專科、過敏免疫專科、小兒科專科醫師。後來長期在基層診所駐診，默默守護社區民眾。

兩年多前，某台商到沈泰龍開設的診所就醫，他認真詢問相關旅遊史、接觸史，並提醒這名台商務必轉診，也機警通報衛生機關，才掀爆高雄首例「金芭黎台商確診案」。

陳其邁指沈泰龍醫師落實疫情把關的事蹟不只一樁，今年3月初夜裡，他在診所追蹤當日某一名發燒患者的快篩結果，確認陽性後協助轉診醫院，揪出高雄「遊覽車傳播鏈」。3月29日有海軍艦隊官兵前往他診所就醫，他又細心發現這名官兵曾到台中參加喜宴，再次協助高市阻斷疫情傳播。

陳其邁表示，沈泰龍醫師的認真執著，道盡「厝邊醫師」的美好親切，令人惋惜的是，沈醫師日前不幸過世，再也見不到他鍥而不捨追查病患回報情形，熱心問診的情景。

醫師 陳其邁 疫情

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