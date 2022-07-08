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影／南部要分散砲火 柯志恩：打完選戰續留高雄
國民黨高雄市長參選人柯志恩被市長陳其邁稱「遠來是客」，今天柯志恩參加高雄黨務幹部會議強調團結及高屏一家親。柯志恩也說，國民黨的組織能量要發揮至最極致，要守住高雄才能讓明年總統與立委大選有支撐力，打完這場選戰，她沒有理由不留在高雄或棄守高雄。
柯志恩一開始就強調她是屏東人，22歲北上，高高屏是一家，也是正港的南部人。柯志恩指出，離選舉不到5個月，要靠大家口耳相傳，這場選舉要讓國民黨的組織能量發揮最極致，這樣才可以守住南部的盤，明年的總統跟立委大選，南部才有支撐力，絕對不能讓民進黨把所有重兵全放在台中以北，南部要分散砲火，南部一定要讓重兵移到這邊來。
柯志恩說，高雄當前面的擋箭牌沒有問題，因為要保護非常多其他地方，要讓它平均，南部守住明年大選才有機會，「所以柯志恩打完這選戰之後，沒有理由不繼續留在高雄，不是嗎？」，打完5個月，我們就是高雄的中流砥柱，怎麼可能棄守，不可能嘛。
柯志恩喊話，從今天開始，大家要發揮最大的力量，要好好守護高雄，好好守護高雄的國民黨，今年的大選，明年的總統大選，讓全台灣看到高雄、中國國民黨的力量，這是責無旁貸的角色，也是必須達到使命，懇請大家共同協助、共同努力。
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