快訊

安倍晉三遭槍擊 資深刑警：霰彈槍+近距離 就是要他死

台灣之星大斷訊！全台都傳災情 官方緊急回應了

槍擊安倍疑犯名曝光「山上徹也」 警以殺人未遂罪嫌逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南部要分散砲火 柯志恩：打完選戰續留高雄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩向在場委員致意。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩向在場委員致意。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩被市長陳其邁稱「遠來是客」，今天柯志恩參加高雄黨務幹部會議強調團結及高屏一家親。柯志恩也說，國民黨的組織能量要發揮至最極致，要守住高雄才能讓明年總統與立委大選有支撐力，打完這場選戰，她沒有理由不留在高雄或棄守高雄。

柯志恩一開始就強調她是屏東人，22歲北上，高高屏是一家，也是正港的南部人。柯志恩指出，離選舉不到5個月，要靠大家口耳相傳，這場選舉要讓國民黨的組織能量發揮最極致，這樣才可以守住南部的盤，明年的總統跟立委大選，南部才有支撐力，絕對不能讓民進黨把所有重兵全放在台中以北，南部要分散砲火，南部一定要讓重兵移到這邊來。

柯志恩說，高雄當前面的擋箭牌沒有問題，因為要保護非常多其他地方，要讓它平均，南部守住明年大選才有機會，「所以柯志恩打完這選戰之後，沒有理由不繼續留在高雄，不是嗎？」，打完5個月，我們就是高雄的中流砥柱，怎麼可能棄守，不可能嘛。

柯志恩喊話，從今天開始，大家要發揮最大的力量，要好好守護高雄，好好守護高雄的國民黨，今年的大選，明年的總統大選，讓全台灣看到高雄、中國國民黨的力量，這是責無旁貸的角色，也是必須達到使命，懇請大家共同協助、共同努力。

今天柯志恩參加高雄黨務幹部會議強調團結。記者徐白櫻／攝影
今天柯志恩參加高雄黨務幹部會議強調團結。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩向高市黨部委員喊話，南部要成為明年總統與立委大選的支撐力量。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩向高市黨部委員喊話，南部要成為明年總統與立委大選的支撐力量。記者徐白櫻／攝影

國民黨 高雄市長

延伸閱讀

柯志恩「高雄日常」話題續燒 台灣基進批「又老又窮」翻版

藍綠議員為停電互尬 柯志恩：人身安危才是重點

柯志恩向媽祖稟告入籍高雄 邀謝龍介組「謝恩」連線

同陷論文風波 柯志恩：林智堅回應有很多疑點

相關新聞

3度助高雄斬斷疫情傳播鏈 陳其邁悼護國醫師沈泰龍

兩年前新冠肺炎疫情剛起， 高雄一名舞小姐揭發確診台商違規出入金芭黎舞廳，引發大家對疫情關注，事實上這名台商就診時，當時診...

影／南部要分散砲火 柯志恩：打完選戰續留高雄

國民黨高雄市長參選人柯志恩被市長陳其邁稱「遠來是客」，今天柯志恩參加高雄黨務幹部會議強調團結及高屏一家親。柯志恩也說，國...

不用出門！高雄特登工廠今起啟用LINE官網有專人服務

經濟部輔導農地違建工廠邁入合法化，特登納管申報日期已經在今年3月19日截止，高雄共有4412家業者申請，後續另有提報「工...

屏東「名人講堂」邀表演藝術界金獎卡司 7月下旬登場

屏東兒童青春藝術節，推出8場「名人講堂」，聚集表演藝術界的「金」獎卡司，從7月23日起於屏東演藝廳實驗劇場接力登場，分享...

南高雄-高醫無直達車 地方請願

高雄65歲以上長者逾48萬人，銀髮海嘯來襲，長者就醫需求增高。市議員陳致中接獲多名前鎮、小港區的長輩反映，從南高雄搭公車...

岡山社會住宅 發包成功

全台缺工缺料，高雄岡山大鵬九村社會住宅統包工程已流標5次，近日終於完成廠商評選，宏昇營造結合恩典聯合建築師事務所取得資格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。