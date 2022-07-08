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高雄推「文博遶境」獨家遊程 探險城市發展史

中央社／ 高雄8日電

迎接設計盛事，高市府推出「文博遶境」30條獨家遊程，化身探險家，在專業在地導覽帶領下探索高雄發展歷程和城市風貌，還限定參訪位於台電、台水或軍事管制區的文資秘境。

2022文博會、台灣設計展2大設計盛事將在高雄舉行，高雄市政府文化局今天新聞稿指出，8到10月間將同步展開「文博遶境」探尋高雄百年秘境遊程，推出30條獨家遊程，從港市建設、產業交通、軍事布防、閩客文化等，內容包羅萬象，並有親子遊程和各式體驗，用文化資產和故事，帶民眾體驗城市百年設計與建設。

各遊程將邀請專業、在地導覽人員，帶領探索高雄百年城市風貌，且有多條路線位於管制區內，從未開放參觀，經文化局協調數月，才限定開放。其中4條軍事、產業、歷史、生態絕秘路線最為吸睛，民眾將化身城市探險家上山下海，追尋高雄百年遺跡和罕為人知的歷史秘境。

「世紀之謎首度公開，張學良幽禁故居／雄鎮北門之南北兵房限時開放」路線帶大家遊覽百年前打狗海岸防禦線，走訪剛修復完工、將於台灣文博會時再次亮相對外開放的「雄鎮北門」，更將深入軍事管制區到達曾為大坪頂礮台的壽山小白宮，此處曾是囚禁張學良的居所，難得獲軍方首肯首次開放。

「走入19世紀的台灣：在荖濃溪谷和約翰．湯姆生相遇」1871年約翰．湯姆生（John Thomson）從打狗上岸，從甲仙經荖濃南下六龜，首度用照片記錄19世紀台灣；活動邀請曾耗18年時光扮演柯南追尋路徑、已高齡70歲的游永福，帶領民眾踏上探險家足跡，體驗150年前的路徑，遊程更首創平埔族包頭巾及「氰版攝影」體驗。

「與水同行！高雄絕美水道尋祕」從小水滴的百年旅程出發，深入管制區，走訪百年下淡水溪鐵橋、竹寮取水站、阿緱水道量水器室，和依然在運作的活體古蹟「打狗水道淨水池」等，追尋1910年代高雄開始建置自來水系統，如何從高屏溪透過汲水、淨水、配水等過程抵達當年最現代化的哈瑪星。

「一日美濃這樣玩：百年竹仔門電廠fun電／漂漂河野放小孩趣」走訪1908起供應高雄城市發展原動力、造就美濃農業的南台灣第一座水力發電廠「竹仔門電廠」，一探台灣電力公司限定開放、百年前進口自德國全套保存完整的發電機組，並透過漂漂河體驗，讓大家化身發電的水，漂浮在水圳中，是夏日親子體驗行程首選。

文化局指出，感謝國防部、台灣自來水公司、台灣電力公司、台灣水泥股份有限公司、唐榮鐵工廠等單位響應文博遶境開放參觀，讓民眾能一窺神秘文化資產及認識城市歷史發展紋理，更多活動詳情可上官網（https://twdesign.tw）查詢，將陸續啟動報名。

遶境 文化局

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