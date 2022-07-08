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不用出門！高雄特登工廠今起啟用LINE官網有專人服務

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
經發局因應疫情在通訊軟體LINE設立官方帳號，上班日的上班時間提供線上諮詢。圖／高市經發局提供
經發局因應疫情在通訊軟體LINE設立官方帳號，上班日的上班時間提供線上諮詢。圖／高市經發局提供

經濟部輔導農地違建工廠邁入合法化，特登納管申報日期已經在今年3月19日截止，高雄共有4412家業者申請，後續另有提報「工廠改善計畫」、用地變更等流程要走。市府經發局指出，因應疫情，今起在通訊軟體LINE設立「高雄市特定工廠專區」官方帳號，有專人回應線上諮詢，業者可多加使用。

為輔導低汙染非法工廠合法經營，高市府去年5月在四維行政中心成立「特定工廠登記推動辦公室」，共接獲4412家業者申請、核准2353家，另有約1300多件目前已初審完畢，6月陸續發出補正通知。

經發局指出，納管業者文件中以「工廠改善計畫」最重要，最晚在明年（112年）3月19日前要提送，核定後2年內申請特定工廠登記，再提出用地變更後取得使照與建照，最後才能變更合法工廠永續經營，申請納管的業者要在期限內提交文件續辦，以免喪失資格。

為擴大服務便利及效率，經發局今天宣布成立「高雄市特定工廠專區」LINE好友（@463cwxso），加入好友後即可收到推播的即時訊息，另設置線上諮詢人力，若有問題可在上班日（周一至周五）上午9點至下午5點30分提問。

經發局長廖泰翔說，疫情加速數位轉型，網路與生活已密不可分，LINE成立「高雄市特定工廠專區」官方帳號提供即時諮詢服務，另可透過官網「特定工廠登記專區」、Youtube「高雄市特定工廠登記」頻道觀看教學內容。

高市經發局設立「高雄市特定工廠專區」LINE帳號（@463cwxso），加入後即可收到最新法規與資訊。圖／高市經發局提供
高市經發局設立「高雄市特定工廠專區」LINE帳號（@463cwxso），加入後即可收到最新法規與資訊。圖／高市經發局提供

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