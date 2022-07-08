屏東「名人講堂」邀表演藝術界金獎卡司 7月下旬登場

屏東兒童青春藝術節，推出8場「名人講堂」，聚集表演藝術界的「金」獎卡司，從7月23日起於屏東演藝廳實驗劇場接力登場，分享自身的生命經驗與表演歷程。

屏東縣政府表示，今年與紙風車劇團攜手合作，開啟屏東戲劇人才培訓計畫，除了專業師資授課的戲劇培訓課程，本次講座邀請金鐘、金馬、金曲、金鼎等黃金陣容，有吳念真、小野、簡文彬、李永豐、吳靜吉、呂岱衛、唐美雲、林美秀、蔡博丞，涵蓋編導、戲劇、舞蹈、音樂表演等不同領域名人，自 7月起一路到9月，場場精彩。

首場由吳念真導演以講題「人生亂彈」拉開序幕，他所創作的舞台劇「人間條件」系列，是票房歷久不衰的國民舞臺劇。知名編劇小野，本名「李遠」，因小說改編成劇本而接觸電影，曾推動「台灣新浪潮電影運動」，將告訴大家如何編寫自己的人生劇本。

知名指揮家簡文彬，同時也是衛武營國家藝術文化中心藝術總監，教你如何讓藝術走進生活。紙風車掌門人、創辦人吳靜吉博士及李永豐，共同暢談「表藝兩代對講機」。

資深音樂工作者呂岱衛，在深入淺出的內容中講音樂、更講人生。出身於歌仔戲世家唐美雲，橫跨外台、電視、劇場、電影，飾演過各類角色，向觀眾傳遞她一路走來如何「堅持」信念。

三金影后林美秀則是分享從電蛇（dancer）到影后的故事，如何演活每個角色；以及多項作品受國際青睞的編舞家蔡博丞，也將分享創作歷程。

文化處說，名人講座已開放報名，每場次開放120位線上、30位活動當日現場排隊入場，部份場次線上報名人數已額滿，名額有限，趕緊手刀報名 https://www.surveycake.com/s/veYa8。

青少年戲劇夏令營及人才培訓課程免費報名中，歡迎熱愛表演者一起來圓戲劇夢，活動資訊請上文化處官網或屏東藝遊粉絲專頁。