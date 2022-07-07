聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄市警察局長定案 消防局長王志平也真除
警政署今天發布警政委員林炎田接任高雄市警察局長，高雄市政府確認這項人事案後，今晚也發布高雄市消防局長，由目前代理局長的主任秘書王志平真除。
去年10月14日鹽埕區府北路發生城中城大樓火警，造成46人死亡、43人受傷，高雄市前消防局長李清秀去年10月27日請辭下台，消防局長由主秘王志平代理長達8個多月，今晚高雄市政府發布人事命令，王志平真除。
高雄市政府表示，王志平代理局長任內積極做為，大力推動民宅住警器裝設，同時積極推動消防基層同仁勤休制度改善和改革，高雄市長陳其邁市長期許他持續精進做為，守護市民公共財產安全。
王志平是中大行政警察學系畢業，1985年通過警察人員乙等考試，2009年通過薦任公務人員晉升簡任官等訓練，曾任高雄市消防局科長、大隊長、專門委員，主任秘書等職務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言