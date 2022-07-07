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高雄市警察局長定案 消防局長王志平也真除

聯合報／ 記者王慧瑛林保光／即時報導
高雄市消防局代理局長王志平（中）真除。圖為他與高雄市長陳其邁（右）、高雄市義消總隊長陳義永（右）參加三鳳宮捐贈消防車合影。記者林保光／攝影
高雄市消防局代理局長王志平（中）真除。圖為他與高雄市長陳其邁（右）、高雄市義消總隊長陳義永（右）參加三鳳宮捐贈消防車合影。記者林保光／攝影

警政署今天發布警政委員林炎田接任高雄市警察局長，高雄市政府確認這項人事案後，今晚也發布高雄市消防局長，由目前代理局長的主任秘書王志平真除。

去年10月14日鹽埕區府北路發生城中城大樓火警，造成46人死亡、43人受傷，高雄市前消防局長李清秀去年10月27日請辭下台，消防局長由主秘王志平代理長達8個多月，今晚高雄市政府發布人事命令，王志平真除。

高雄市政府表示，王志平代理局長任內積極做為，大力推動民宅住警器裝設，同時積極推動消防基層同仁勤休制度改善和改革，高雄市長陳其邁市長期許他持續精進做為，守護市民公共財產安全。

王志平是中大行政警察學系畢業，1985年通過警察人員乙等考試，2009年通過薦任公務人員晉升簡任官等訓練，曾任高雄市消防局科長、大隊長、專門委員，主任秘書等職務。

高雄市消防局代理局長王志平（左二）真除。記者林保光／攝影
高雄市消防局代理局長王志平（左二）真除。記者林保光／攝影

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