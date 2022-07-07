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澎湖遊客中心獲評五星級 澎管處提升服務優化

中央社／ 澎湖縣7日電

交通部觀光局澎湖國家風景區管理處6月委託台灣神秘客服務稽核管理協會針對所轄10處遊客中心進行服務稽核審查，今天揭曉，有9處遊客中心獲得五星級，1處遊客中心獲得四星級榮耀。

澎管處長許宗民表示，為提升遊客中心服務品質，今年3月起辦理服務禮儀培訓、服務品質管理輔導，6月間委託台灣神秘客服務稽核管理協會，針對所轄10處遊客中心不特定時間進行服務稽核審查，其中有9處遊客中心評分達90分以上，獲得五星級；1處遊客中心達85分以上，獲得四星級榮耀。

澎管處表示，獲得五星級的有澎湖機場旅遊服務中心、澎湖遊客中心、岐頭遊客中心、北海遊客中心、小門地質探索館、西嶼西臺遊客中心、望安綠蠵龜觀光保育中心、七美遊客中心等9處遊客中心；南海遊客中心則為四星級榮耀，表揚10名服務績優達人。

澎管處表示，近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，重創台灣觀光，趕在疫情期間改善觀光軟硬體優化，迎接後疫新型態旅遊模式，讓所有來澎湖的遊客都能有最優質貼心的旅遊服務。

澎湖 疫情 國家風景區

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