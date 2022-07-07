疫情趨緩 高市2間加強型防疫旅館將先撤1間

高雄市確診病例數趨緩，市府已針對社區站及新冠肺炎假日夜間看診服務進行調整，除此，僅剩的2間加強型旅館，7月15日起也會先撤除一間，保留一間待BA.4及BA.5病毒蔓延情形穩定後，再做調整。

高雄市長陳其邁表示，疫情趨緩，但民眾至戶外活動盡管風險不高，但口罩、保持社交距離等防疫措施仍不可偏廢，更應避免在密閉空間長時接觸、用餐或不戴口罩唱歌。

他說，BA.2病毒株在台灣已變成社區化、流感化疾病，要特別小心的另一個戰場是BA.4及BA.5病毒株，市府會針對入境採強度的檢檢側，也會做必要的疫調，會使用PCR增加檢測準確性，「像昨天台中就有接機國人染疫」。

陳其邁表示，目前高市空床率達63.9%，專責病床數降到1850床，中重症比例亦降低，針對高風險個案投藥疫的比率達94%，接續社區站及假日夜間看診服務，因確診數較少，將會有所調整，市府已整理相關資訊提供。

至於加強型防疫旅館是否將功成身退？高市衛生局簡任技正潘炤穎說，即便BA.2病毒株已社區化、流感化，但為防範在國際蔓延的BA.4及BA.5病毒株，七月中心高市現存的2間加強型防疫旅館，會有一間恢復成正常旅館，保留1間應變。等觀察BA.4及BA.5疫情一陣子後再做後續決定。