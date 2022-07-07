疫情降溫 高雄7月15日獨推「周五補5」住房優惠振興國旅

高雄市今天扣除5例轉銜個案，共3437例確診，疫情接近平原期，接下來進入暑假，高市觀光局配合中央悠遊國旅專案，結合各局處推出各項夏旅活動，其中自由行旅客周五入住合法旅社，更加碼補助每房500元，市長陳其邁表示，疫情趨緩，鼓勵民眾在落實防疫準備下，可先到戶外走走，開啟防疫新生活。

高雄今天新增3437例，盛行率來到16.7%，各年齡層感染情況也明確向下，高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，整體疫情已走到接近平原期。

疫情趨緩，這個夏天怎麼過？高市觀光局長周玲妏今午表示，交通部推出「悠遊國旅」專案後，高雄市再獨家加碼推出「周間補到千，周五又五補五」好康方案，全面搶攻國旅市場。

她說，中央的補助只有在周四到周日，住宿補助800，符合完整接種3劑疫苗條件的再補500，對此方案高市更熱情大方，7月15日到8月31日入住高市安心旅，竉物友善旅宿，無障礙旅宿者，每房再補200，把優惠放大，1300變1500，住得更安心。補助省下的錢，可到高雄夜市餐廳享用美食或到景點遊憩。

其中高雄獨家首創的「周五又補五」方案，據觀光局觀察，很多民眾至周五會規畫3天夜輕旅行，因此高市府領先其他縣市推出「周五補五」專案，自7月15日起到8月31日，周五入住高雄的旅館就補助500元，讓大家享有周末假期的小確幸，在高雄可多住一晚。