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疫情降溫 高雄7月15日獨推「周五補5」住房優惠振興國旅

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
迎接防疫新生活，高市觀光局長周玲妏今午在防疫記者會宣布高雄「周五又補五」優惠國旅專案。記者王昭月／攝影
迎接防疫新生活，高市觀光局長周玲妏今午在防疫記者會宣布高雄「周五又補五」優惠國旅專案。記者王昭月／攝影

高雄市今天扣除5例轉銜個案，共3437例確診，疫情接近平原期，接下來進入暑假，高市觀光局配合中央悠遊國旅專案，結合各局處推出各項夏旅活動，其中自由行旅客周五入住合法旅社，更加碼補助每房500元，市長陳其邁表示，疫情趨緩，鼓勵民眾在落實防疫準備下，可先到戶外走走，開啟防疫新生活。

高雄今天新增3437例，盛行率來到16.7%，各年齡層感染情況也明確向下，高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，整體疫情已走到接近平原期。

疫情趨緩，這個夏天怎麼過？高市觀光局長周玲妏今午表示，交通部推出「悠遊國旅」專案後，高雄市再獨家加碼推出「周間補到千，周五又五補五」好康方案，全面搶攻國旅市場。

她說，中央的補助只有在周四到周日，住宿補助800，符合完整接種3劑疫苗條件的再補500，對此方案高市更熱情大方，7月15日到8月31日入住高市安心旅，竉物友善旅宿，無障礙旅宿者，每房再補200，把優惠放大，1300變1500，住得更安心。補助省下的錢，可到高雄夜市餐廳享用美食或到景點遊憩。

其中高雄獨家首創的「周五又補五」方案，據觀光局觀察，很多民眾至周五會規畫3天夜輕旅行，因此高市府領先其他縣市推出「周五補五」專案，自7月15日起到8月31日，周五入住高雄的旅館就補助500元，讓大家享有周末假期的小確幸，在高雄可多住一晚。

她也表示，高市7、8月活動多元，堪稱大家的遊樂園，市府統合各局處有推出旗津黑沙遊藝節，啤酒嘉年華，屆時會邀「 國民姊夫」光頭暴龍擔任開場嘉賓，另有文化局「大港閱冰」，海洋局海洋派對等活動。此外去年傳出口碑的鹹酥雞嘉年華活動也將擴展至全國，8月底並有文博等活動。

高雄市今天新增3437例確診病例。記者王昭月／翻攝
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高雄市校園確診國案，已減至百餘人。記者王昭月／翻攝
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高市府公布今日醫療量能。記者王昭月／翻攝
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高雄市確診例漸減，已進入疫情平原期。記者王昭月／攝影
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疫情 觀光局 高雄市

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