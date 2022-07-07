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警界高層證實 林炎田接任高雄市警察局長

聯合報／ 記者林保光／即時報導
警界高層證實，警政委員林炎田將接任高雄市警察局長。圖／本報資料照片
警界高層證實，警政委員林炎田將接任高雄市警察局長。圖／本報資料照片

高雄市前警察局長黃明昭接任警政署長，高雄市警察局長人事懸而未決，首度出現空窗期，今天警政高層證實，警政委員林炎田接任高雄市警察局長，人事命令會「很快」就發布。

高雄市警察局長人事未派任，是高雄市從沒發生過的事。由於警政署前署長陳家欽提前退休，黃明昭在警界高層人事紛擾中，升任警政署長，但高層人事未調整，以致他接任署長後1周，高雄市警察局的遺缺仍懸而未定。

不過，早在6月20日黃明昭可能接署長的消息傳開之時，警界便傳言，曾擔任過高雄市刑警大隊長的警政委員林炎田，將接任高雄市警察局長，但是，警界高層不願鬆口，黃明昭也在6月29日向記者表明，上任後要仔細審評人選，「給我一點時間」。

據消息透露，可望接高雄市警察局長的林炎田已拜會過高雄市長陳其邁，直到昨天內政部長透露高雄市警察局人選「已經派人了」，傳出高雄市政府昨晚也證實其事，但林炎田在人事命令未出，僅表示這項人事只是「報派」，仍不願證實，不過，今天警界高層已輾轉透過管道，證實林炎田接任高雄市警察局長。

據警界高層說，因這次人事還會牽動許多高層人事，才拖到發布時間，不過，「很快就會發布」。

警察 黃明昭 陳家欽 陳其邁

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