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高雄中正路刨鋪改善 軍備局西營區將化身綠地

中央社／ 高雄7日電

高雄仁武區中正路是連接大社區主要道路，高雄市養工處正進行道路改善工程，並擬將軍備局西營區占地約16公頃土地進行綠美化工程規劃為大型綠地休憩空間，估8月中旬開放使用。

高雄市政府新聞資料指出，工務局養工處正進行中正路（仁林路至中山大學仁武校區）道路改善工程，施作長度1200公尺、面積2萬4000平方公尺，工程經費約新台幣960萬元。

此外，仁武營區分為東西2區，民國78年仁武營區裁撤後，東營區由內政部警政署保五總隊進駐使用；西營區面積約40公頃，其中中山大學仁武校區占地約24公頃，已完成景觀綠美化，北側軍備局西營區土地約16公頃，也將規劃整理，部分開放民眾使用。

高雄市副市長林欽榮今天視察仁武區中正路改善暨西營區綠美化工程進度，他指出，高雄市長陳其邁重視原縣轄市道路品質及市民休憩空間需求，除中正路正進行道路改善工程，軍備局西營區土地也辦理綠美化工程中，工程進度已達約70%。

工務局養工處表示，軍備局西營區綠美化工程，保留修剪營區既有桃花心木及榕樹等喬木，增設休憩座椅及景觀燈具，規劃休憩步道串接中山大學校園，預計8月中旬完工後與中山大學仁武校區結合，成為40公頃大的綠地休憩空間。

另外，為解決旗楠公路因地勢低漥易積淹水問題，高市府與公路總局合作改善旗楠公路積淹水應急工程，也預計8月中旬完工。林欽榮今天前往視察，盼完工後有效提升旗楠公路防洪能力，讓周邊校園、居民不受水患之苦。

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