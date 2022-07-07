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避免驚嚇鳳頭蒼鷹寶寶 高市調整古蹟修復工序

中央社／ 高雄7日電

高雄岡山樂群眷村古蹟修復工程日前工人在修樹時，抓走2隻鳳頭蒼鷹雛鳥，經各方協力送回讓一家團圓，民眾又發現施工噪音吵雜，高市文化局調整施工工序，避免干擾小鷹成長。

高雄市野鳥學會志工昨天前往現場觀察先前雛鳥被修樹工人抓走、又在公私協力下送回團圓的鳳頭蒼鷹一家時發現，因為現場持續施工，聲音很大，擔心影響鳳頭蒼鷹寶寶的成長，希望施工單位暫時停工，等小鷹寶寶順利離巢後再繼續。

高雄鳥會總幹事林昆海接受中央社記者電訪表示，因為雛鳥現在活動力比較好，有時候會觀察到小鷹寶寶站到巢的邊緣活動，擔心如果受到驚嚇，有可能不小心掉出巢外，造成危險，也擔心施工會影響親鳥覓食，因此希望暫時停工。

高雄市政府文化局文資中心主任曾宏民告訴中央社記者，施工地點為岡山區樂群眷村，正在進行古蹟修復，鳳頭蒼鷹一家正好住在房屋門前樹上。

曾宏民說，文化局已協調調整施工工序，優先處理屋後環境清理及屋內木料勘查，針對古蹟修復工程中因拆除發現的木料結構進行勘查與調整；至於會造成噪音的大型機具拆除工程，則調整施作順序往後挪移，以減少對雛鳥的干擾。

高雄鳥會志工今天也在現場錄下小鷹寶寶窩在巢裡伸展身體、打嗑睡的可愛身影，沒有重型機具施作工程的聲音，背景中其他鳥兒鳴唱聲也清晰可聞。

高雄一處古蹟修復工程施工廠商6月27日修剪樹木時，抓走2隻二級保育類鳳頭蒼鷹雛鳥，高雄市野鳥學會發布「尋鳥啟事」，後由農業局追回幼鳥送往壽山動物園照料；隨後又傳出親鳥停駐枝頭徘徊畫面引熱議，鳥會與高市府合作展開送回雛鳥大作戰，30日以塑膠籃為底建人工鳥巢，送回雛鳥，鳳頭蒼鷹一家終於團圓，並被網友戲稱為「菜籃鳥爸媽」。

古蹟 高雄市 鳥會

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