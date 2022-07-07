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屏東東港社福服務大躍進 社福綜合館2024年開張
屏東縣東港鎮是新興城市，4.6萬人口數已是屏東縣第5多的行政區，縣府為提升在地社福服務，規畫在東港火車站舊址「機九」用地打造東港社會福利綜合館，縣長潘孟安與地方人士今天舉行動土儀式，預定2024年完工營運，提供東港地區男女老少及身心障礙者都能使用的多元服務環境及友善空間。
縣府社會處說，東港社會福利綜合館在正在興建中的「王船博物館」旁，位於東港都市計畫「機九」用地範圍內。內部規畫青少年休閒娛樂室、公設民營托育家園、早期療育中心、親子廚房、地板教室、體健室、多功能會議室等空間；館場設計符合國家各項措施，包括「0-6歲國家一起養」，館內不僅設置托育中心，也有讓老人小孩互動的「代間學習」空間，讓老少共融學習。
縣長潘孟安說，東港社福中心把所有公務機關、轉運中心集中在同一區域，不僅便民，資源集中，也讓機關之間的運作互相連結，是都市計畫的典範。也相信未來東港鎮的發展，能帶動周邊大東港行政區域發展，一起打造屏東希望城市；東港社會福利綜合館未來將成為將成為東港地區社福新地標，今年下半年，鹽埔鄉、恆春鎮、內埔鄉社會福利綜合館也會陸續開幕，打造友善、宜居的幸福城市。
立委周春米說，因資源分配上的不足，屏東社福建設一直無論是縣府還是民代都相當重視，東港社福中心意義重大，她也向中央衛生福利部爭取8000萬元，另也爭取了牛埔溪的排水改善，約1億5000萬元，協調台鐵借用5000平方公尺做為綠帶，解決過去積淹水的問題，並居中協調土地使用的問題，才能動工。另她也注意到許多家庭往往面臨緊急經濟狀況，導致斷炊，館內未來建置「物資銀行」，協助有困難的家庭度過難關。
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