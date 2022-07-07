全國縣市節電模範 金門獲經濟部推動金獎
金門縣政府今天表示，民國109年全國節電率為-0.82%，金門縣節電率為2.03%，為全國節電第1名；在110年度縣市節電激勵活動計畫中，金門縣更獲評「推動典範獎」金獎。
縣府建設處發布新聞表示，配合行政院推動能源轉型政策，經濟部能源局辦理「110年度縣市節電激勵活動計畫」，金門縣不但獲評「推動典範獎」金獎，同時獲評「特色節電獎」，與台北市並列榮獲雙料佳績的縣市。
建設處長李有忠說明，金門節電工作推動分基礎節電、因地制宜、設備汰換及擴大補助4個面向，並籌組金門縣住商節電推動小組，設置節電專案辦公室，透過小組會議滾動檢討修正節電政策，以節電專案辦公室作為統一窗口，負責推動各項節電計畫。
李有忠指出，經過追蹤調查，受節電輔導單位對於節電措施落實率達46%，節電達成率達66%，每年節省耗電量約428萬度。節能設備汰換補助申請踴躍，活動期間共汰換老舊冷氣2330台、老舊燈具2870組、老舊冰箱580台，每年可節省耗電量約287萬度。109年全國節電率為-0.82%，而金門縣節電率為2.03%，為全國節電第1名。
縣府表示，金門為獨立電網，發電成本較台灣本島高，碳排放係數也比本島高，推動「縣市共推住商節電行動計畫」是金門全面展開節電工作的基礎；縣府並透過補助，鼓勵裝設各式再生能源裝置，增加綠色電力來源，降低對石化能源的依賴，朝低碳節能島目標邁進。
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