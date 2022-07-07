快訊

分科測驗11、12日登場試場分配表今公布 7月10日下午開放看考場

參選台北市長定案？ 陳時中未否認：有機會再回答

新科中研院院士出爐 英國家學術院首位台裔院士回流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山大學分校化身森林浴場 地方憂蓋保修廠恐格格不入

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
中山大學仁武分校前1200公尺道路，經地方民代爭取，預計今天就能完成刨鋪工程。記者王昭月／攝影
中山大學仁武分校前1200公尺道路，經地方民代爭取，預計今天就能完成刨鋪工程。記者王昭月／攝影

高雄仁武西營區占地40公頃，除做為中山大學分校外，營區北側16公頃軍備局用地也暫時整建成休憩空間開放居民使用，副市長林欽榮指此地綠蔭美，堪稱「仁武衛武營」。不過市議員張勝富認為，這處軍備用地據知將規畫為軍方保修廠，日後光是運送待修戰車，動線就極不可行，且與校地風貌格格不入，應從長計議。

政府堆動南部半導體S廊帶，仁武產業園區恰位居串接南北科學園區的中心位置，人口成長快速。高市府未雨稠繆，超前部署道路、公園等公共建設，今年元月初先將中山大學仁武校區24公頃土地加以綠美化，二階段則進一步推進北側軍備局轄管的16公頃土地綠美化工程，並投入960幾萬將校門前長達1200公尺的道路重新刨鋪整修。

高市副市長林欽榮今早偕養工處、陸軍第八軍團指揮部團隊及在地議員、里長視察仁武西營區綠美化工程及中正路道路改善工程。林欽榮表示，仁武營區1989年裁撤後，東營區由保五總隊進駐使用，西營區轉作中山大學分校，但營區北側16公頃軍備用地因荒廢雜亂，經協調國防部後，短期也進行綠美化開放民眾使用。

仁武西營區合計40公頃，區內桃花心木等樹種多元，不少樹木直徑粗大，需3、4名狀漢才能合抱，全區保留原始生態，適合森林浴，林欽榮喻為「仁武衛武營」，邀民眾中秋夜前來賞月遊憩。

工務局養工處除移除既有雜木、廢棄營舍、哨所、東側圍牆，提高園區視覺通透性外，保留營區大型喬木、精神標語、平台等物，並規劃休憩步道，增設座椅及景觀燈具，預計於8月中旬完成後與中山大學仁武校區連成一氣。

不過張勝富、吳利成及江瑞鴻等議員認為，這處軍備土地規畫移置保修廠，但出入動線實在不適合運送待修戰車，且日後移作軍方保修廠，也與大學校園格格不入，此事地方已反映多時，軍方應從長計議。

副市長林欽榮今視察仁武西營區綠美化工程，指現地40公頃綠地堪稱是「仁武衛武營」。記者王昭月／攝影
副市長林欽榮今視察仁武西營區綠美化工程，指現地40公頃綠地堪稱是「仁武衛武營」。記者王昭月／攝影
高市工務局養工處長林志東（站立者）簡報仁武西營區綠美化及中正路道路改善工程進度。記者王昭月／攝影
高市工務局養工處長林志東（站立者）簡報仁武西營區綠美化及中正路道路改善工程進度。記者王昭月／攝影
高雄仁武西營區北側16公頃軍備局用地，目前先進行綠美化開放鄉親使用，區內林立參天，有些樹木粗大，需3、4人合抱。記者王昭月／攝影
高雄仁武西營區北側16公頃軍備局用地，目前先進行綠美化開放鄉親使用，區內林立參天，有些樹木粗大，需3、4人合抱。記者王昭月／攝影
高雄仁武西營區北側軍備用地也先行綠美化，養工處已增設景觀燈具等設施。記者王昭月／攝影
高雄仁武西營區北側軍備用地也先行綠美化，養工處已增設景觀燈具等設施。記者王昭月／攝影
副市長林欽榮今視察仁武西營區綠美化工程，指現地40公頃綠地堪稱是「仁武衛武營」。記者王昭月／攝影
副市長林欽榮今視察仁武西營區綠美化工程，指現地40公頃綠地堪稱是「仁武衛武營」。記者王昭月／攝影

延伸閱讀

高雄這條路超常淹水 市府靠應急工程面對今年汛期考驗

黃線先期工程開跑 市府1.13億改善媽祖港橋下地質

光武國小運動館及停車場共構 智慧管理設電動車優先格

推動機車駕訓課 高市加碼補助20萬元

相關新聞

中山大學分校化身森林浴場 地方憂蓋保修廠恐格格不入

高雄仁武西營區占地40公頃，除做為中山大學分校外，營區北側16公頃軍備局用地也暫時整建成休憩空間開放居民使用，副市長林欽...

高雄這條路超常淹水 市府靠應急工程面對今年汛期考驗

高雄燕巢區省道台22線樹德科大前，逢雨必淹影響通行安全，過去淹水最深紀錄達37公分，為解決問題，市府獲中央補助執行燕巢區...

突破缺工缺料 流標多次的高雄市岡山社宅終於發包

全台缺工缺料，高雄市都市計畫發展局今早宣布，流標多次的岡山大鵬九村社會住宅統包工程，6日終於完成廠商評選，由宏昇營造公司...

身處墾丁商店一級戰場 農會墾丁辦事處沒在怕

有36年歷史的屏東恆春鎮農會墾丁辦事處，昨天遷至墾管處大灣遊憩區旁麥當勞墾丁店對面；墾丁大街是商店一級戰區，農會在原有信...

為文博會、設計展暖身 高市推出冰品設計展

高雄疫情趨緩，下半年活動多，2022台灣文博會、台灣設計展暖身活動開跑，即日起至10月底高雄推出「大港閱冰」冰品設計活動...

高市圖推暑假強檔活動 「夜宿總圖」抽籤選出幸運兒

高雄市立圖書館在暑假規畫一系列適合全齡參與的活動，有嬰幼兒聽故事、學童線上閱讀、科學營隊、夜宿總圖、青少年熱血學習營及英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。