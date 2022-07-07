中山大學分校化身森林浴場 地方憂蓋保修廠恐格格不入

高雄仁武西營區占地40公頃，除做為中山大學分校外，營區北側16公頃軍備局用地也暫時整建成休憩空間開放居民使用，副市長林欽榮指此地綠蔭美，堪稱「仁武衛武營」。不過市議員張勝富認為，這處軍備用地據知將規畫為軍方保修廠，日後光是運送待修戰車，動線就極不可行，且與校地風貌格格不入，應從長計議。

政府堆動南部半導體S廊帶，仁武產業園區恰位居串接南北科學園區的中心位置，人口成長快速。高市府未雨稠繆，超前部署道路、公園等公共建設，今年元月初先將中山大學仁武校區24公頃土地加以綠美化，二階段則進一步推進北側軍備局轄管的16公頃土地綠美化工程，並投入960幾萬將校門前長達1200公尺的道路重新刨鋪整修。

高市副市長林欽榮今早偕養工處、陸軍第八軍團指揮部團隊及在地議員、里長視察仁武西營區綠美化工程及中正路道路改善工程。林欽榮表示，仁武營區1989年裁撤後，東營區由保五總隊進駐使用，西營區轉作中山大學分校，但營區北側16公頃軍備用地因荒廢雜亂，經協調國防部後，短期也進行綠美化開放民眾使用。

仁武西營區合計40公頃，區內桃花心木等樹種多元，不少樹木直徑粗大，需3、4名狀漢才能合抱，全區保留原始生態，適合森林浴，林欽榮喻為「仁武衛武營」，邀民眾中秋夜前來賞月遊憩。

工務局養工處除移除既有雜木、廢棄營舍、哨所、東側圍牆，提高園區視覺通透性外，保留營區大型喬木、精神標語、平台等物，並規劃休憩步道，增設座椅及景觀燈具，預計於8月中旬完成後與中山大學仁武校區連成一氣。