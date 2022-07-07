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高雄這條路超常淹水 市府靠應急工程面對今年汛期考驗

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄副市長林欽榮等人今天上午視察燕巢區面前埔排水改善應急工程。記者陳弘逸／攝影
高雄副市長林欽榮等人今天上午視察燕巢區面前埔排水改善應急工程。記者陳弘逸／攝影

高雄燕巢區省道台22線樹德科大前，逢雨必淹影響通行安全，過去淹水最深紀錄達37公分，為解決問題，市府獲中央補助執行燕巢區面前埔排水改善應急工程，將於下個月完工；今副市長林欽榮前往時說，要讓9月開學的學生，感到行車平安，不再因淹水而緊張。

周邊的業者說，台22線淹水問題，不用等颱風來，只要有梅雨且雨勢不間斷，就會淹水，此外，淹水退去還要看雨勢狀況，這樣的情況令不少人感到困擾，且汽機車因積淹水發生事故的情況也時有所聞。

市府水利局指出，面前埔排水位於省道台22線與興龍路口為瓶頸段，因地勢低窪，雙側溝排水斷面不足，若遇豪雨宣洩不及，就會造成排水溢淹，形成迴水現象，加劇道路積淹水，樹科大正門就成為主要淹水區。

水利局表示，這次應急工程包括增設溢流孔、台糖地旁雜草清除、設置拍漿溝及增設擋水牆防止溢淹，以利汛期排水，該工程自去年4月20日動工後，歷時210天，已完成95%進度，預計8月15日可完工。

副市長林欽榮說，台22線樹德科大前，過去淹水最高紀錄達37公分，該路段常有上千名學生進出，遇淹水通行會相當不便且危險，為改善道路積淹水問題，分別獲得水利署、公路總局共5800萬的補助執行燕巢區面前埔排水改善應急工程。

林欽榮還說，日後道路墊高40公分，加上排水效能提升，8月15日若順利完工，也讓這條路抗洪防汛邁入新的考驗；林強調，這次是應急工程，未來市府仍會持續觀察，並設法從根本改善水患問題，也讓9月開學的學生，感到行車平安，不再因淹水而緊張。

參加視察的綠營市議員高閔琳說，過去常接收到民眾陳情，及網路有民眾反應淹水、封路的問題，水利局每年都有針對不同問題提出解決方案，盼這次工程，能給居民與師生有一條更安全的路。

藍營市議員方信淵說，治水工程無法一蹴可及，如今市府正視問題提出解方也樂觀其成，但未來仍會持續關注，若仍無法改善，也會持續監督，針對問題循序漸進的改善。

高雄市政府獲中央補助執行燕巢區面前埔排水改善應急工程，預計下個月完工。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府獲中央補助執行燕巢區面前埔排水改善應急工程，預計下個月完工。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府獲中央補助執行燕巢區面前埔排水改善應急工程，預計下個月完工。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府獲中央補助執行燕巢區面前埔排水改善應急工程，預計下個月完工。記者陳弘逸／攝影
高雄副市長林欽榮等人今天上午視察燕巢區面前埔排水改善應急工程。記者陳弘逸／攝影
高雄副市長林欽榮等人今天上午視察燕巢區面前埔排水改善應急工程。記者陳弘逸／攝影
省道台22線樹德科大前，過去淹水最高紀錄達37公分。記者陳弘逸／攝影
省道台22線樹德科大前，過去淹水最高紀錄達37公分。記者陳弘逸／攝影
高雄副市長林欽榮等人今天上午視察燕巢區面前埔排水改善應急工程。記者陳弘逸／攝影
高雄副市長林欽榮等人今天上午視察燕巢區面前埔排水改善應急工程。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府獲中央補助執行燕巢區面前埔排水改善應急工程，預計下個月完工。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府獲中央補助執行燕巢區面前埔排水改善應急工程，預計下個月完工。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府獲中央補助執行燕巢區面前埔排水改善應急工程，預計下個月完工。記者陳弘逸／攝影
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