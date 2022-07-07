高雄這條路超常淹水 市府靠應急工程面對今年汛期考驗

高雄燕巢區省道台22線樹德科大前，逢雨必淹影響通行安全，過去淹水最深紀錄達37公分，為解決問題，市府獲中央補助執行燕巢區面前埔排水改善應急工程，將於下個月完工；今副市長林欽榮前往時說，要讓9月開學的學生，感到行車平安，不再因淹水而緊張。

周邊的業者說，台22線淹水問題，不用等颱風來，只要有梅雨且雨勢不間斷，就會淹水，此外，淹水退去還要看雨勢狀況，這樣的情況令不少人感到困擾，且汽機車因積淹水發生事故的情況也時有所聞。

市府水利局指出，面前埔排水位於省道台22線與興龍路口為瓶頸段，因地勢低窪，雙側溝排水斷面不足，若遇豪雨宣洩不及，就會造成排水溢淹，形成迴水現象，加劇道路積淹水，樹科大正門就成為主要淹水區。

水利局表示，這次應急工程包括增設溢流孔、台糖地旁雜草清除、設置拍漿溝及增設擋水牆防止溢淹，以利汛期排水，該工程自去年4月20日動工後，歷時210天，已完成95%進度，預計8月15日可完工。

副市長林欽榮說，台22線樹德科大前，過去淹水最高紀錄達37公分，該路段常有上千名學生進出，遇淹水通行會相當不便且危險，為改善道路積淹水問題，分別獲得水利署、公路總局共5800萬的補助執行燕巢區面前埔排水改善應急工程。

林欽榮還說，日後道路墊高40公分，加上排水效能提升，8月15日若順利完工，也讓這條路抗洪防汛邁入新的考驗；林強調，這次是應急工程，未來市府仍會持續觀察，並設法從根本改善水患問題，也讓9月開學的學生，感到行車平安，不再因淹水而緊張。

參加視察的綠營市議員高閔琳說，過去常接收到民眾陳情，及網路有民眾反應淹水、封路的問題，水利局每年都有針對不同問題提出解決方案，盼這次工程，能給居民與師生有一條更安全的路。