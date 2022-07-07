屏東名人講堂陣容鍍金 導演吳念真影后林美秀將分享

紙風車劇團創辦人李永豐上週出席屏東兒童青春藝術節開幕，預告名人講堂是台北也排不出來的卡司，值得期待；縣府公布名人陣容，有導演吳念真、知名指揮家簡文彬、三金影后林美秀等。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東兒童青春藝術節推出8場名人講堂，聚集了表演藝術界的金獎卡司，從23日起在屏東演藝廳實驗劇場登場，分享生命經驗與表演歷程。

縣府表示，今年與紙風車劇團攜手合作，開啟屏東戲劇人才培訓計畫，除了專業師資授課的戲劇培訓課程，講座邀請金鐘、金馬、金曲、金鼎等黃金陣容，有吳念真、小野、簡文彬、李永豐、吳靜吉、呂岱衛、唐美雲、林美秀、蔡博丞，涵蓋編導、戲劇、舞蹈、音樂表演等不同領域名人，從7月起一路到9月，場場精彩。

文化處指出，首場由導演吳念真以講題「人生亂彈」拉開序幕，所創作的舞台劇「人間條件」系列，是票房歷久不衰的國民舞台劇；知名編劇小野，本名「李遠」，曾推動「台灣新浪潮電影運動」，告訴大家如何編寫自己的人生劇本。

知名指揮家簡文彬，是衛武營國家藝術文化中心藝術總監，傳授如何讓藝術走進生活；紙風車掌門人、創辦人吳靜吉及李永豐，共同暢談表藝兩代對講機；資深音樂工作者呂岱衛，深入淺出內容講音樂、講人生；出身歌仔戲世家唐美雲，橫跨外台、電視、劇場及電影，飾演過各類角色，向觀眾傳遞一路走來堅持信念。

另外，三金影后林美秀則是分享從電蛇（dancer）到影后的故事，如何演活每個角色；以及多項作品受國際青睞的編舞家蔡博丞，也將分享創作歷程。

文化處說明，名人講座已開放報名，每場次開放線上120位、30位活動當日現場排隊入場，部份場次線上報名人數已額滿。