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突破缺工缺料 流標多次的高雄市岡山社宅終於發包

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
流標多次的高雄市岡山社宅，終於發包，圖為社宅規畫模擬圖。記者王昭月／翻攝
流標多次的高雄市岡山社宅，終於發包，圖為社宅規畫模擬圖。記者王昭月／翻攝

全台缺工缺料，高雄市都市計畫發展局今早宣布，流標多次的岡山大鵬九村社會住宅統包工程，6日終於完成廠商評選，由宏昇營造公司結合恩典聯合建築師事務所投標團隊取得資格。

配合中央社興建政策，高市府規畫建照1萬戶社宅，但碰上缺工缺料，發包不順，不過位在岡山大鵬九村社會住宅統包工程歷經數度流標傳出佳音，已評選出優勝投標團隊。完成議約程序後，將啟動工程設計及施工，預計4年後完工。

都發局表示，位在87期重劃區內的岡山社宅基地，面積達1.3公頃，周圍公園、道路等公共設施均開闢完成，鄰近省道台1線、國道1號、捷運紅線南岡山站及台鐵岡山站，更位於路竹科學園區、本洲工業區、橋頭科學園區等產業園區中心位置，是岡山未來發展重點。

都發局長吳文彥說，岡山社宅規劃興建4棟地上12層及地下2層建築物，共 625戶住宅，提供單房、2房及3房的房型配比為6:3:1，低樓層空間將結合衛生、社會、教育與運動發展等局處規劃設置日照中心、社區關懷據點、身障服務據點、幼兒園及社區健身中心等附屬社福設施，讓青壯年族群工作無後顧之憂，營造安家安居環境。

都發局表示，岡山社宅工程預算33.07億元，由工務局新工處代辦，去年9月首次公告招標，受原物料上漲及營建市場缺工影響，發包不順，經檢討及調整預算單價後，今年6月底終有廠商願意投標。

高市副市長林欽榮表示，岡山社宅發包後，高市尚有大寮社宅及前鎮亞灣社宅（第一期）統包工程辦理招標作業中，位於凱旋路的社宅，工程已近尾聲，可望今年9月完工。

流標多次的高雄市岡山社宅，終於發包，圖為社宅規畫模擬圖。記者王昭月／翻攝
流標多次的高雄市岡山社宅，終於發包，圖為社宅規畫模擬圖。記者王昭月／翻攝
流標多次的高雄市岡山社宅，終於發包，圖為社宅規畫模擬圖。記者王昭月／翻攝
流標多次的高雄市岡山社宅，終於發包，圖為社宅規畫模擬圖。記者王昭月／翻攝

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