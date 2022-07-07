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身處墾丁商店一級戰場 農會墾丁辦事處沒在怕
有36年歷史的屏東恆春鎮農會墾丁辦事處，昨天遷至墾管處大灣遊憩區旁麥當勞墾丁店對面；墾丁大街是商店一級戰區，農會在原有信用部外，特別加設購物中心，除了日常用品、生鮮及冷凍冷藏商品，還以恆春半島出產的洋蔥、有機原生黑豆、胡麻等特色伴手禮，做市場區隔，搶攻疫後爆發的國內外旅客商機。
恆春鎮農會墾丁辦事處原只有信用部服務，遷移後擴大營業規模，除原有的金融服務，農會鎖定墾丁辦事處的營業對象跟恆春不同，雖然金融服務兩處差不多，但附設購物中心會以販售在地農特產品為商品主軸，做出商品差異化的零售市場區隔，搶攻疫後的龐大旅遊商機。
恆農總幹事林順和表示，農會近兩年極力推廣在地農產品，將在地農產品與廠商合作加工開發出新的特色伴手禮，如去年推出的洋蔥聰明飲、薄鹽醬油、洋蔥紅酒、有機龍水米，深受消費者喜愛，恆春原生種小黑豆、胡麻開發出10多種伴手禮，不久會在分部上架販售，因墾丁大街是觀光客最多的地方，盼為恆春農特產行銷找到更好的出路。
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