身處墾丁商店一級戰場 農會墾丁辦事處沒在怕

有36年歷史的屏東恆春鎮農會墾丁辦事處，昨天遷至墾管處大灣遊憩區旁麥當勞墾丁店對面；墾丁大街是商店一級戰區，農會在原有信用部外，特別加設購物中心，除了日常用品、生鮮及冷凍冷藏商品，還以恆春半島出產的洋蔥、有機原生黑豆、胡麻等特色伴手禮，做市場區隔，搶攻疫後爆發的國內外旅客商機。

恆春鎮農會墾丁辦事處原只有信用部服務，遷移後擴大營業規模，除原有的金融服務，農會鎖定墾丁辦事處的營業對象跟恆春不同，雖然金融服務兩處差不多，但附設購物中心會以販售在地農特產品為商品主軸，做出商品差異化的零售市場區隔，搶攻疫後的龐大旅遊商機。