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為文博會、設計展暖身 高市推出冰品設計展
高雄疫情趨緩，下半年活動多，2022台灣文博會、台灣設計展暖身活動開跑，即日起至10月底高雄推出「大港閱冰」冰品設計活動。高雄市長陳其邁連兩天都有吃冰宣傳，邀請民眾到高雄吃冰、看設計。
陳其邁表示，高雄是海洋城市、夏季很長，吃冰、吃魚產是高雄人的日常生活，「我飯後一定要來口冰」。這次活動不只要讓大家吃到高雄特色冰品，也要展現高雄的設計實力。
2022台灣文博會與台灣設計展即將雙雙在高雄登場，為炒熱活動氣氛，市府近日推出各式暖身活動。文化局、觀光局攜手推出「像太陽宣戰：冰品設計暨冰品展」、「冰品市集嘉年華」等系列活動，活動場地就選在鼓山歷史建築舊三和銀行、哈瑪星貿易商大樓。
閱冰活動選在哈瑪星貿易商大樓春田氷亭開跑，冰品融入設計元素，使用高雄在地食材，推出兩款創意冰品，冰品「三號碼頭」向過去台灣香蕉王國的歷史致敬。冰品「環遊世界九宮格」則是象徵高雄的設計與世界接軌。
觀光局局長周玲妏表示，「高雄日嚐366」特色美食徵集活動已開始，預計選出13種特色美食，呈現高雄豐富美食藍圖。首波推薦就是「大港飲料冰品」，後續將從市民推薦、外送熱門餐點及網路好評店家等大數據資料，透過專業評審及網路人氣網美推薦，精選出高雄前50項冰品。
觀光局8月上旬將舉辦冰品市集嘉年華，精選出50大特色冰品都會擺攤，讓可民眾一次品嚐高雄特色冰品。
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