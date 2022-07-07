高市圖推暑假強檔活動 「夜宿總圖」抽籤選出幸運兒

高雄市立圖書館在暑假規畫一系列適合全齡參與的活動，有嬰幼兒聽故事、學童線上閱讀、科學營隊、夜宿總圖、青少年熱血學習營及英語力閱讀學習計畫等，歡迎讀者報名。去年「夜宿總圖」因受疫情影響停辦，今年復辦限額52名參加，因報名人數超過3倍，圖書館將以抽籤方式抽出幸運兒。

高市圖總館國際繪本中心一直以來都是大小朋友超愛的閱讀場域，暑假的「AR體感園區體驗坊」每日都可以先行上網預約登記，透過AR科技閱讀體驗服務，於活動時介紹與主題相關的繪本，再以遊戲進行的方式啟發孩童的閱讀興趣。

李科永分館的生物探索活動，向來叫好叫座，不管是觀察昆蟲生態、或是了解爬蟲類習性，總是讓小朋友驚呼連連，今年暑假更推出「趣味科學營」，有科學實驗、以及海洋科學理解，透過邊學邊玩，動腦做實驗，培養科學家的「邏輯力」與「創造力」。還有響應在地化的燕巢分館，今年暑假推出作文及新詩創作課程。

高市圖書代理館長林奕成表示，高市圖與社區連結緊密，是全齡民眾的最佳學習智庫，多元化的活動於暑假檔期陸續展開，民眾可以利用圖書館，找尋到最適合自己於暑期進修的方式。家長如果不知如何安排小孩暑假活動，可參考高市圖推出的優質活動。

配合政府2030雙語國家政策，高市圖透過總館、各分館作為據點，針對不同年齡族群及地區讀者開設系列實用性英語課程。總館7月29日起有針對青少年所開設的線上英文讀書會，分館則有小論文探討活動。暑假檔期高市圖活動精彩又多元，彌陀公園分館也即將推出「假日小小農夫體驗趣」，7月12日起開放報名。