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影／扛著三太子出發！雄中儀隊生為公益徒步環島勸募

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
雄中儀隊學生參加「2022九天盃太子極限環臺賽」，校長莊福泰見證並鼓勵。記者徐如宜／攝影
雄中儀隊學生參加「2022九天盃太子極限環臺賽」，校長莊福泰見證並鼓勵。記者徐如宜／攝影

「2022九天盃太子極限環臺賽」第七天行程從高雄楠梓代天府出發，雄中10名儀隊學生參加，輪流扛著三太子挑戰徒步環島，以雙腳探訪台灣人文風情，也為弱勢社福機構勸募經費。

九天民俗技藝團2011年成功扛著三太子挑戰撒哈拉沙漠極地賽事後，策辦九天盃太子極限環臺賽，以公益賽事激勵國內青年學子積極走出戶外。2012年起選在最熱的7月舉辦「九天盃太子極限環臺賽」，今年是第10 屆。為期28天的九天盃環臺賽，參賽選手須7人組隊，分工合作完成扛三太子徒步環島。

雄中儀隊今年有10名學生加入，其中3名學生參與全程環島賽事，另7人則是南台灣徒步環半島行程，從高雄走到花蓮。行程中會有畢業學長響應，在不同的分段加入徒步公益。

雄中校長莊福泰今早也到場為學生加油打氣，他表示，這個活動不但讓學生看見自己，也看見台灣最美麗的土地，可將美好的經歷與過程傳遞出去，吸引更多人參與；校友們也慷慨解囊響應弱勢團體募款，目前捐贈金額已近3萬元。

挑戰28天全程環島的雄中排灣族學生陳馬睿駿說，雖然真的很累，但身為雄中儀隊的一員，靠韌性撐到現在。隊員們相歹扶持，一步一步向前行，學習到團隊合作及身體調適，在徒步的過程中，也可以與自己對話。

黃皓丞拚完學測後，決定要參加這次全程環島賽事，努力說服家人。媽螞說，雖然擔心，仍希望這28天能讓孩子好好享受前所未有未知的挑戰，並有所體會，思考未來的每一步。

學校鼓勵學生，暫時脫離舒適圈、生活便利性，與團隊成員磨合個性，相互包容異見，並設法達成每日目標，從冒險過程中獲得成功經驗，增進自我信心，學習相互尊重及溝通技巧，且保持自助助人的心。

雄中儀隊也希望藉由活動的參與、宣傳及報導，為較少人關注的社福機構勸募經費，如高雄市小草關懷協會、希恩之家 / Taiwan His Hands Christian Home 、高雄市私立小天使家園，希望雄中百年傳承的學長姐及家長、校友及民眾，能將支持的力量轉化為對弱勢團體的愛，7月15日前捐贈方式為原社福機構線上捐款。

雄中儀隊學生組隊參加「2022九天盃太子極限環臺賽」，從楠梓代天府出發。記者徐如宜／攝影
雄中儀隊學生組隊參加「2022九天盃太子極限環臺賽」，從楠梓代天府出發。記者徐如宜／攝影
雄中儀隊學生組隊參加「2022九天盃太子極限環臺賽」，扛著三太子徒步環島。記者徐如宜／攝影
雄中儀隊學生組隊參加「2022九天盃太子極限環臺賽」，扛著三太子徒步環島。記者徐如宜／攝影
雄中儀隊學生組隊參加「2022九天盃太子極限環臺賽」，扛著三太子徒步環島。記者徐如宜／攝影
雄中儀隊學生組隊參加「2022九天盃太子極限環臺賽」，扛著三太子徒步環島。記者徐如宜／攝影
雄中儀隊學生組隊參加「2022九天盃太子極限環臺賽」，扛著三太子徒步環島。記者徐如宜／攝影
雄中儀隊學生組隊參加「2022九天盃太子極限環臺賽」，扛著三太子徒步環島。記者徐如宜／攝影
雄中排灣族學生陳馬睿駿（右）與黃皓丞（左），挑戰「2022九天盃太子極限環臺賽」28天全程環島。記者徐如宜／攝影
雄中排灣族學生陳馬睿駿（右）與黃皓丞（左），挑戰「2022九天盃太子極限環臺賽」28天全程環島。記者徐如宜／攝影

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