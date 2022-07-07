潘孟安化身俠客對戲Ken導 屏東創意廣告節廣發英雄帖

2022屏東創意廣告節徵件即日起開跑，縣長潘孟安首次化身俠客粉墨登場，和阿Ken導演合拍徵件影片，為屏東創意廣告節造勢；屏東縣政府歡迎滿腹才華創意的各路好手踴躍挑戰，30秒短片就有機會獲得首獎50萬元，相約「各路英雄好漢屏東見！」

「透過廣告看到的世界充滿驚喜，能夠把不可能化為可能」，潘孟安說，屏東創意廣告節邁入第四屆，為廣告和影視人才提供一個聚焦平台，與自由創作的空間，期待今年參賽者帶來更多優秀作品。

今年屏東創意廣告節邀請擁有導演、演員、主持多重身份的全方位藝人阿Ken擔任代言人，阿Ken拍攝過的廣告無數，他認為一個吸引人的廣告最重要的就是「創意」，劇情平鋪直敘後來個回馬槍，在最後出奇不意的告訴人家你在拍什麼，讓人回味無窮就是成功的廣告。

阿Ken與潘孟安在屏東書院拍攝廣告後，走訪勝利星村創意生活園區，驚豔屏東的人文風景保存得如此完整，「屏東真的不一樣！」。他說，每個人心中都有一個屏東的樣子，30秒可以很豐富、可以說故事、可以無厘頭，不僅可以展現個人特質還有機會獲得50萬首獎獎金，屏東創意廣告節不只是一個比賽，更是一個被看見的機會。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，廣告節今年海報也很有創意，邀請到曾榮獲多項國內外插畫、設計、藝術與文學獎項的台灣藝術家陳姵含設計，作品中色彩豐富的色塊與蝴蝶、昆蟲的翅膀做結合，帶給人一種童真、豐富的感覺，其表達將兒時的童心，化作美好的記憶，與廣告節希望透過短片將創意留存下來的理念，相當貼近，成為今年活動看點之一。

屏東創意廣告節即日開放投稿至8月31日止，分兩階段；將選出8組優質團隊進入決選，入選後提供每組5萬元的拍攝補助金，並邀請廣告界具實務經驗的編導及剪輯師擔任導師。

參賽者不限國籍、語言、年齡，影片內容文青、搞怪各種想法方向不拘，只要30秒的廣告影片與屏東相關、且為未曾公開發表的原創作品，歡迎都報名挑戰。決賽將選出首獎、最佳劇情創意獎、最佳視覺設計獎、最佳城市行銷獎及評審團特別獎等，首獎獎金高達50萬元。

配合防疫管理措施，劇組拍攝期間需全程配戴口罩，如已實施快篩、PCR檢測或有疫苗接種紀錄逾14日，且於正式演出、拍攝工作期間每7天定期快篩檢測者，拍攝演出時得不佩戴口罩，相關資訊可上活動官網查詢。