受惠S科技廊帶利多 三發地產在高雄仁武推百億造鎮

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
三發地產在高雄仁武澄德特區推出的「首席大院」百億造鎮案，占地3711坪。記者王昭月／攝影
三發地產在高雄仁武澄德特區推出的「首席大院」百億造鎮案，占地3711坪。記者王昭月／攝影

S科技廊帶串聯台南、高雄，高雄仁武產業園區恰位在中心點，其中緊鄰雙交流道的澄德特區受產業利多激勵，房價翻漲，後勢看好，當地大樓建案林立，9年房價翻漲近兩倍，新近三發地產籌畫多時的「三發・首席大院」建案也進場，總戶數達780戶，是當地史上最大造鎮案，每坪單價上看35萬至40萬元，刷新仁武區紀錄。

縣市合併前，高雄仁武澄德特區因與左營、三民等市中心區相鄰，生活圈相同，但房價僅市區的一半，吸引不少民眾置產，近10年澄德特區新建大樓一棟棟蓋起來，成為仁武「核心蛋黃區」。

澄德特區是仁武唯一規畫有商業區的重劃區，早期進場的全誠建設2014年推出「遠見微笑」時，每坪開價在13到14萬元，現在據內政部不動產交易實價查詢服務網統計，包括興連城@99、大橘世代等案，都已站上3字頭，預計下周公開的「三發・首席大院」，每坪單價預計衝上35萬到40萬間。

三發地產業務部副總黃麗貞說，「首席大院」占地3711坪，將推6棟，共780戶，基地鄰近公園，規畫2至3房23坪到42坪產品。在優質建築團隊加上集團金革唱片的音樂底蘊支撐下推出造鎮級社區，全案並導入SGS驗證，基地公設未來更將由青鳥書店為閱覽室選書，在仁武房市前所未有。

海悅機構副總經理馬士雄表示，台南科學園區因科技業手進駐，改變產業結構，帶動房價，高雄隨著S科技廊帶成型，亦有複製南科房市的機會。其中仁武產業園區已有天正國際、元山科技等上市櫃公司進駐，帶動在地就業人口及住宅剛性需求，發展成熟的澄德特區距仁武產業園區約4、5分鐘車程，到台積電高雄廠及榮總、高鐵、漢神巨蛋等商圈只要十來分鐘，將是首購及首換族置產熱點。

立永國際總經理朱建雄分析，仁武澄德特區目前銷售中的餘屋，不少開價已站上3字頭，新建案開價到35萬到40萬看似偏高，不過此區因與榮總、漢神生活圈相鄰，左營區未來房價可能攻上5字頭，在市區買不起的很可能外溢到仁武，因此仁武房價追高是大勢所趨。

三發地產將推出造鎮級社區，共建6棟，含店面780戶。記者王昭月／攝影
三發地產將推出造鎮級社區，共建6棟，含店面780戶。記者王昭月／攝影
仁武澄德特區距仁武產業園區及榮總，漢神巨蛋生活圈近，房價九年翻漲近二倍。記者王昭月／攝影
仁武澄德特區距仁武產業園區及榮總，漢神巨蛋生活圈近，房價九年翻漲近二倍。記者王昭月／攝影
三發地產副總黃麗貞（右）與海悅副總馬士雄（左）宣布「首席大院」百億造鎮案下周將公開預售。記者王昭月／攝影
三發地產副總黃麗貞（右）與海悅副總馬士雄（左）宣布「首席大院」百億造鎮案下周將公開預售。記者王昭月／攝影

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