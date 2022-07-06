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陳明通指導173份論文不乏綠營政要 「公開電子全文僅5位」遭疑怕人看？

金門多處民宅被水淹 縣府：可控制範圍內

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯今率縣府團隊視察地區降雨與積水狀況。圖／金門縣政府提供
金門縣長楊鎮浯今率縣府團隊視察地區降雨與積水狀況。圖／金門縣政府提供

近日連日豪雨，金門也因豪雨造成多處積水 ，甚至一度淹入民宅內，縣長楊鎮浯表示，經勘查後發現整體狀況尚在可控範圍內，感謝鄉鎮公所即時應變，而就目前排水系統狀況來看，因瞬間強降雨而難免有積水，但都在短時間內消退，顯現排水系統發揮應有作用及效果。

楊鎮浯說明，今率縣府團隊視察地區降雨與積水狀況，包含參議葉媚媚、工務處處長許鴻志、建設處處長李有忠、自來水廠廠長張武達、民政處，以及農會總幹事文水成等人，在縣府各單位勘查後，整體狀況尚在可控範圍內，感謝鄉鎮公所應變即時、處理迅速，受損災戶之相關協助務必會從優、從速來處理。

楊鎮浯表示，自縣長上任後即與金沙鎮長吳有家協調蓄排水系統周邊水閘門與相關排水系統之管理與合作，而吳有家在昨凌晨三時即於現場指揮相關排水系統之管控，即使昨晚強降雨已達歷年淹水降雨量，但積水也在短時間內消退，非常感謝鄉鎮公所第一時間在前線處理及應變。

楊鎮浯指出，經巡視數鄉鎮後，以往易積水低窪地區，目前透過整體排水系統之建置與水閘門之管控，再加上與鄉鎮公所的密切配合，雖在瞬間強降雨的情況下，難免產生積水情形，但均在短時間內消退，幸無造成太大損失，足見近年來縣府建置的防排水系統發揮作用及效果。

金門縣長楊鎮浯今率縣府團隊視察地區降雨與積水狀況。圖／金門縣政府提供
金門縣長楊鎮浯今率縣府團隊視察地區降雨與積水狀況。圖／金門縣政府提供
金門縣長楊鎮浯今率縣府團隊視察地區降雨與積水狀況。圖／金門縣政府提供
金門縣長楊鎮浯今率縣府團隊視察地區降雨與積水狀況。圖／金門縣政府提供

楊鎮浯 豪雨

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