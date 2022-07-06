陳雪生到金門拜會楊鎮浯 同盼小三通循序漸進開放

連江縣立委陳雪生今到金門拜訪縣長楊鎮浯並表示，開心看到金門大橋落成，未來也盼連江縣能借鏡來興建馬祖大橋。另外，有關小三通航線，陳雪生與楊鎮浯都認為，應一同商討爭取盡快恢復，可先從人道需求開始循序漸進，未來再依序解封。

陳雪生表示，金門鄉親盼金門大橋30年了，終於看到心願達成的一天，多年前他也積極倡議馬祖大橋的興建，幸而有金門大橋的前例借鏡，讓馬祖大橋已經準備進行規畫建設階段。

楊鎮浯表示，金門大橋工程與未來發展可為馬祖大橋作為範例，未來也樂於將金門遇到的困難與處理方式提供給連江縣參考。他提到，雖然大橋工程一波三折，但縣府緊盯進度協助排除困難，終於得以在今年通車，未來大小金的交通、觀光、產業、生態的改變都會做好預案，在公共交通路網、停車空間、產業輔導等都已在規劃，未來諸多事項也盼陳雪生與立委陳玉珍一起協助。

有關小三通議題，陳雪生建議，可與連江縣長劉增應、陳玉珍等人連袂拜會行政院長蘇貞昌及陸委會主委邱太三尋求解套，初步也可規畫人道（探病、探親）優先，其次再逐步放寬商務往來，最後再依序解封。

楊鎮浯指出，清明節專案原先已取得共識，無奈Omicron疫情爆發而中斷，他也認同先人道、後商務的方式循序漸進恢復兩岸交通模式，尤其停航兩年多來，鄉親也都很焦慮，因此應先從個案突破，至於常態交流可視疫情變化。