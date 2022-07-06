陳雪生到金門拜會楊鎮浯 同盼小三通循序漸進開放
連江縣立委陳雪生今到金門拜訪縣長楊鎮浯並表示，開心看到金門大橋落成，未來也盼連江縣能借鏡來興建馬祖大橋。另外，有關小三通航線，陳雪生與楊鎮浯都認為，應一同商討爭取盡快恢復，可先從人道需求開始循序漸進，未來再依序解封。
陳雪生表示，金門鄉親盼金門大橋30年了，終於看到心願達成的一天，多年前他也積極倡議馬祖大橋的興建，幸而有金門大橋的前例借鏡，讓馬祖大橋已經準備進行規畫建設階段。
楊鎮浯表示，金門大橋工程與未來發展可為馬祖大橋作為範例，未來也樂於將金門遇到的困難與處理方式提供給連江縣參考。他提到，雖然大橋工程一波三折，但縣府緊盯進度協助排除困難，終於得以在今年通車，未來大小金的交通、觀光、產業、生態的改變都會做好預案，在公共交通路網、停車空間、產業輔導等都已在規劃，未來諸多事項也盼陳雪生與立委陳玉珍一起協助。
有關小三通議題，陳雪生建議，可與連江縣長劉增應、陳玉珍等人連袂拜會行政院長蘇貞昌及陸委會主委邱太三尋求解套，初步也可規畫人道（探病、探親）優先，其次再逐步放寬商務往來，最後再依序解封。
楊鎮浯指出，清明節專案原先已取得共識，無奈Omicron疫情爆發而中斷，他也認同先人道、後商務的方式循序漸進恢復兩岸交通模式，尤其停航兩年多來，鄉親也都很焦慮，因此應先從個案突破，至於常態交流可視疫情變化。
陳雪生提到，不少金馬民眾關心陸方提出的大四通計畫，其中通水已完成，而連江縣未來若有需求，也願意循金門模式，不過四通問題牽涉中央權責，鑑於目前兩岸氣氛緊張，認為待兩岸和緩後雙方政府應坐下來好好對話，金馬兩縣都樂見和平交流而非針鋒相對，也願透過與對岸交流成為兩岸潤滑劑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言