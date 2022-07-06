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高雄新任警察局長呼之欲出 親邁人士：林炎田機率很大

聯合報／ 記者林保光王慧瑛／高雄即時報導
6月29日警政署長新人事發布這一天，高雄市長陳其邁（左）陪黃明昭一起面對媒體，陳其邁稱讚黃明昭工作永不懈怠，過去一年多來以警察局為家，「曾凌晨3點傳訊息給黃，他馬上回覆，很懷疑他到底有沒有在睡覺」。本報資料照片
6月29日警政署長新人事發布這一天，高雄市長陳其邁（左）陪黃明昭一起面對媒體，陳其邁稱讚黃明昭工作永不懈怠，過去一年多來以警察局為家，「曾凌晨3點傳訊息給黃，他馬上回覆，很懷疑他到底有沒有在睡覺」。本報資料照片

高雄市警察局長懸缺由誰接任，備受外界關注，盛傳由警政委員林炎田出線，高雄市政府今晚回應，市府目前還沒接獲相關資訊，警界人事由中央發布為主，待中央發布後，市長再表達看法比較合適。親邁人士說，林炎田熟悉高雄、包袱不重，是各方都能接受的人選，是林獲高層青睞重要因素。

人事消息引發熱議，林炎田今晚回覆記者說「這項人事只是報派」，不願證實或鬆口。

親邁綠營人士說，若是林炎田出線也不意外，林曾在高雄服務，林人和、專業能力、戰鬥力不錯，包袱不重，藍綠民代對他印象不差，「林炎田出線機率很大，他來對陳其邁團隊有加分作用」。

高雄市原警察局長黃明昭日前高升警政署長，由於距離年底選舉剩不到5個月，市長陳其邁希望新局長要能熟悉高雄治安。林炎田被認為是較符合條件的人選，林炎田是警大51期，是黃明昭警大同窗，曾任高雄市警察局刑警大隊大隊長，對高雄環境嫻熟，在地人脈連結也深，加上沒有明顯派系標籤，算是綠營各派系都能接受的人選。

林炎田是中央警察大學行政警察學系第51期畢業，是新任警政署長黃明昭的同學，兩人交情甚篤。林1986年進入警界服務，分發台北市警局，1990年擔任古亭警分局南昌派出所長期間，曾直搗竹聯幫堂口，後來升任台北市刑大偵查隊長，2006年外放嘉義市刑警大隊長，歷經台中市刑警大隊長、桃園縣刑警大隊長後，升刑事局3線1星督察、偵四大隊長，2012年調高雄市刑警大隊長。

林在高雄市刑大大隊長任內，警察局長是前警政署長陳家欽，處理大寮監獄事件，能力受陳家欽重視。林曾任警政署公共關係室主任，歷練過苗栗縣警察局長、基隆市警察局長，目前是警政署警政委員。

警界人士認為，高雄是能和綠營勢力「結緣」的寶地，綠營當權，要設法要打通與高層的關係，不能忽略經營南台灣，高雄更是重中之重。一名高雄綠營人士說，林炎田曾在高雄服務，加上人和不錯，是他被看見的一大優勢。

新任警政署長黃明昭是刑警出身，在同仁眼中是「工作狂」，誰來接黃明昭留下的高雄市警察局長遺缺，受到關注。本報資料照片
新任警政署長黃明昭是刑警出身，在同仁眼中是「工作狂」，誰來接黃明昭留下的高雄市警察局長遺缺，受到關注。本報資料照片

警察 高雄市 黃明昭 陳其邁

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