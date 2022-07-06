屏縣鹽埔鄉發振興經濟消費金1千元 2.4萬鄉民受惠

疫情蔓延2年多，屏東縣鹽埔鄉減緩疫情對經濟衝擊，補貼鄉親健康照護負擔，經鹽埔鄉民代表會同意編列預算，鹽埔鄉公所將7月月中旬起發放給鄉親每人1千元的振興經濟消費金，將有2萬4千人受惠，鹽埔鄉長呂家萱說，希望能讓小福利帶給鄉親下半年的好福氣。

鹽埔鄉公所指出，只要是2022年1月1日（含當日）以前戶籍已設置在鹽埔鄉且在2022年6月15日前仍設籍者（不含於發放日前死亡者），及新生兒在今年8月15日(含當日) 前登記戶籍於鹽埔鄉，且父母其中一人也是符合領取資格之鄉親，都能領取1千元的消費金。

鄉長呂家萱表示，鄉公所發放消費金的用意，除了刺激消費外，也希望補貼鄉親隔離或確診的照護負擔，讓鄉親與商家的經濟壓力稍微舒緩，代表會與鄉公所一起努力下，將有超過2萬4千人受惠。

鄉公所已陸續發送消費金領取通知單到各家戶，預計在7月16、17日，7月23、24日，依排定時間至全鄉12村發放，鄉親可持身分證及印章，或簽委託書請代領人至各村指定地點領取；無法在指定日期領取者，可於7月25日至8月15日上班時間到鄉公所領取。

鄉公所也呼籲，為減少群聚，建議同戶口委託1人代表領取消費金即可；而如有發燒、感冒、咳嗽等上呼吸道症狀者，盡量請人代領，或於7月25日後再前往鄉公所領取。

屏東縣33鄉鎮市，因應疫情影響，去年三地門鄉發給鄉民1000元現金、里港鄉發1000元現金、新園鄉1000元現金，屏東市發500元消費券、新埤鄉今年6月發1200元振興金、九如鄉今年5月發1千元端午振興禮金。